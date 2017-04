Những ngày hè nắng nóng tạo điều kiện cho mụn trứng cá nở rộ, đặc biệt là trên vùng trán của những cô nàng để tóc mái. Hãy tìm hiểu nguyên nhân của mụn trán và cùng tìm cách khắc phục chúng nhé!Hóa chất có trong dầu gội đầu, xịt tóc, serum dưỡng hoặc gel vuốt tóc có thể gây kích ứng cho da, làm bít tắc lỗ chân lông và hình thành mụn trứng cá.Những bạn có tóc mái ngang nên lưu ý chọn cho mình sản phẩm phù hợp và ngưng sử dụng ngay nếu thấy kích ứng da. Tuyệt đối không tùy tiện sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, không dùng xà phòng hay sữa tắm để rửa mặt vì chúng có thể khiến da kích ứng và tổn thương.Gàu rơi ra quyện cùng lượng dầu trên trán dư thừa là nguyên nhân dẫn đến tắc nghẽn lỗ chân lông và tăng nguy cơ nổi mụn. Đặc biệt, những người sở hữu làn da dầu cũng dễ bị mụn ở trán, ngực và lưng.Hãy thử xử lý gàu bằng cách dùng dầu gội đầu chuyên trị gàu, có thể mụn cũng sẽ giảm theo đó!Thỉnh thoảng, bạn cũng nên xông mặt để làm da thông thoáng, nhưng hãy nhớ rằng đừng xông quá nhiều kẻo lợi bất cập hại, lỗ chân lông bị nở rộng và da nhanh chảy trùng do áp lực của sức nóng. Sau mỗi lần xông hơi, bạn nên vỗ nước mát cho da ngay lập tức để làm da săn chắc nhé.Mụn khiến bạn bực bội và muốn tìm cách làm chúng biến mất một cách nhanh nhất. Nhưng tuyệt đối đừng nặn mụn, bởi việc này khiến các vi khuẩn lây lan và tình hình chỉ càng tồi tệ hơn.Hệ tiêu hóa đóng vai trò hấp thụ dưỡng chất từ thực phẩm chúng ta ăn mỗi ngày, đồng thời giúp cơ thể loại bỏ độc tố ra ngoài. Rất nhiều nghiên cứu cho thấy các chứng rối loạn tiêu hóa như táo bón, ợ nóng và chướng bụng gián tiếp gây nên mụn trứng cá.Vì da là cơ quan lớn nhất của cơ thể, do vậy khi hoạt động của một cơ quan gặp trục trặc thì da cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng.Bạn cần có một chế độ ăn cân bằng với nhiều rau xanh và trái cây, bổ sung các loại vitamin thiết yếu như vitamin A, E, B5 và thêm kẽm để hạn chế quá trình tiết dầu và sừng hóa nang lông. Hãy uống nhiều nước, tránh ăn những thức ăn khô và thực phẩm khó tiêu hóa.Nhiều trường hợp cho thấy rằng khi stress, cơ thể sẽ tiết thêm dầu (bã nhờn) dẫn đến tình trạng tắc nghẽn các nang lông, tạo điều kiện cho mụn ở vùng trán hình thành. Vì vậy hãy duy trì một lối sống lành mạnh.Nếu không có thời gian tập yoga hàng ngày, bạn có thể đi spa thư giãn mỗi tuần để giữ cho mình một tinh thần thoải mái, an yên.Có nhiều người bị nổi mụn trán trước mỗi chu kỳ hằng tháng, lúc mang thai hoặc tiền mãn kinh, một số khác gặp mụn trán do các yếu tố di truyền. Mặt khác, một số loại thuốc như viên uống ngừa thai cũng có khuynh hướng làm mọc mụn trán ở một số người.Hãy hỏi kỹ bác sỹ về những tác dụng phụ khi được kê toa thuốc liên quan đến những vấn đề về hoócmôn bạn nhé!Chiếc mũ bảo hiểm tiếp xúc trực tiếp với trán và da đầu bạn mỗi ngày. Nếu bạn không làm sạch mũ bảo hiểm thường xuyên như bạn vẫn vệ sinh cọ trang điểm thì rất dễ khiến da bùng phát mụn trán.Hãy lót một miếng giấy hoặc vải sạch ở giữa trán và mũ để da không bị bám bụi bẩn từ viền nón.Việc tẩy tế bào chết có thể làm sạch các bụi bẩn bám trong lỗ chân lông, làm giảm mụn trứng cá.Nhưng nếu bạn tẩy quá thường xuyên hoặc dùng các sản phẩm có đặc tính cao thì có thể gây ra kết quả ngược lại, chẳng hạn như làm tăng lượng vi khuẩn gây mụn trứng cá và làm tăng quá trình bài tiết tuyến dầu.Trán thuộc vùng chữ T trên mặt, thường bị dầu và dễ bị mụn. Nhưng tin tốt là mụn ở trán dễ ngăn ngừa và đối phó hơn các khu vực còn lại.Bạn hoàn toàn có thể tạm biệt mụn trán với các nguyên liệu đơn giản như tinh dầu trà xanh, dấm táo hoặc sử dụng các thuốc bôi trị mụn.Ngoài ra, để có được một làn da mềm mại thì một chế độ ăn uống cân bằng là chưa đủ, thêm vào đó bạn cần phải có kế hoạch luyện tập thể dục hàng ngày. Vận động cải thiện lưu thông máu và tăng cường máu lên da cũng giúp lành mụn nhanh hơn và mang lại làn da hồng hào chắc khỏe./.