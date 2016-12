Cây thông Noel trên Quảng trường lớn của Brussels. (Ảnh : Kim Chung/TTXVN)

Cứ vào dịp cuối năm, Lễ hội mùa Đông với tâm điểm là chợ Noel cùng các hoạt động vui chơi giải trí lại được tổ chức tại thủ đô Brussels của Bỉ, thu hút khoảng 1,5 triệu người dân và du khách tham gia.Sau vụ tấn công đẫm máu bằng xe tải tại một khu chợ Giáng sinh ở thủ đô Berlin (Đức) hôm 19/12, Lễ hội mùa Đông 2016 tại Brussels được tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh ở mức tối đa.Nhiều chướng ngại vật được dựng lên từ xa nhằm ngăn ngừa xe ôtô lao vào như trường hợp tấn công khủng bố bằng xe tải tại Berlin hôm 19/12 hay tại Nice, Pháp đêm 14/7.Chính quyền thành phố Brussels đã cho đặt nhiều thùng gỗ thể tích lớn, bên trong chứa đất đá hoặc bêtông nặng nhiều tấn để cắm cây thông hoặc bày các giỏ hoa để làm vật trang trí vừa có vai trò làm vật cản.Cảnh sát được bố trí gác tại các lối vào khu vực tổ chức lễ hội để bao quát dòng người nườm nượp ra vào khu chợ Noel tham quan, mua sắm và vui chơi. Nhiều đội tuần tra trong trang phục cảnh sát và có vũ trang đi tuần trên khắp các phố.Du khách được khuyến cáo không mang túi xách đến lễ hội, tuy nhiên việc này không bị cấm mà cảnh sát có quyền kiểm soát tư trang bất cứ lúc nào thấy cần thiết.Tại chợ Noel năm nay, thành phố Brussels cũng quy định các gian hàng sẽ đóng cửa vào lúc 10 giờ tối (sớm hơn một tiếng so với các năm trước) để đảm bảo công tác rà soát an ninh của cảnh sát. Khi được hỏi, người dân và du khách đều bày tỏ cảm thấy yên tâm vui chơi và kinh doanh trong mùa lễ hội năm nay tại Brussels.Ngoài cảnh sát, lực lượng cứu hỏa Brussels cũng được huy động tham gia đảm bảo an toàn cho Lễ hội mùa Đông năm nay. Hàng ngày, lực lượng cứu hỏa kiểm tra các lối ra vào để đảm bảo không "lọt lưới" các đồ vật khả nghi và đảm bảo lối thoát hiểm an toàn. Ngoài ra, lực lượng này cũng trong tình trạng sẵn sàng ứng cứu hỏa hoạn hay cứu thương./.