Ngày 11/5, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Mahn Win Khaing Than, Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Myanmar đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.Chào mừng chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh của Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Quốc hội Myanmar, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh và Myanmar có mối quan hệ truyền thống, có sự tương đồng về văn hóa, tôn giáo và trong những năm gần đây, mối quan hệ thương mại giữa hai bên đã và đang được tích cực thúc đẩy, vì quyền lợi của nhân dân hai nước.Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế xã hội cũng như mối quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Myanmar, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh và Myanmar đã có nhiều hoạt động trao đổi thương mại và kim ngạch thương mại hai chiều năm sau luôn cao hơn năm trước.Những năm gần đây, thành phố thường niên tổ chức Hội chợ Thương mại tại ​thủ đô Yangon và các doanh nghiệp du lịch Myanmar cũng thường xuyên tham dự Hội chợ Du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh, tạo nên sự phong phú trong hợp tác thương mại giữa hai bên.Cảm ơn Myanmar đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp Thành phố đến làm ăn, kinh doanh, đầu tư tại Myanmar, lãnh đạo thành phố khẳng định khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn và sẽ đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với Myanmar, đặc biệt là trong xúc tiến thương mại, đầu tư, nâng cao giá trị trao đổi thương mại giữa hai nước, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.Bày tỏ niềm vinh dự đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh trên cương vị Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Quốc hội Myanmar, ông Mahn Win Khaing Than nhấn mạnh, Myanmar và Việt Nam đều là thành viên của ASEAN, có sự tương đồng về văn hóa, đặc điểm địa lý và có quan hệ hữu nghị lâu đời. Myanmar mong muốn và hy vọng học được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu của Việt Nam trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, bảo vệ và xây dựng đất nước.Ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Myanmar cho rằng, những thành công, thành tựu của Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam đạt được trong thời gian qua là nhờ đường lối đúng đắn của lãnh đạo và sự tham gia nhiệt tình của người dân.Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội nói chung, đặc biệt là phát triển giáo dục, ông Mahn Win Khaing Than nhấn mạnh, với sự tương đồng về điều kiện phát triển, đây là những kinh nghiệm quý báu cho Myanmar trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo cơ sở cho sự phát triển kinh tế xã hội quốc gia./.