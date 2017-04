Anh Kima Hamilton. (Nguồn: Daily Mail)

Theo Daily Mail, Delta đã trở thành hãng hàng không chịu chỉ trích gần đây nhất sau khi xuất hiện một đoạn video quay cảnh một hành khách bị yêu cầu rời khỏi máy bay vì đã sử dụng nhà vệ sinh trong khi máy bay đợi trên đường băng.Kima Hamilton, 39 tuổi đã mua vé trên chuyến bay 2035 của hãng Delta Airlines từ Atlanta đến Milwaukee vào ngày 18/4.Thật không may, chuyến bay phải đợi trên đường băng trong khoảng 30 phút.Trong thời gian đó, anh Hamilton cảm thấy cần phải đi vệ sinh. Đã có lúc, anh đứng dậy và đi về phía sau máy bay, sau đó hỏi một tiếp viên hàng không xem liệu mình có thể dùng nhà vệ sinh một lát được không, tờ Milwaukee Journal-Sentinel đưa tin. Tuy nhiên, người tiếp viên trả lời là "không."Bị từ chối mà vẫn chưa được "giải tỏa," Hamilton trở về chỗ ngồi. Nhưng khi thời gian chậm trễ kéo dài ra và máy bay vẫn mắc kẹt trên đường băng, nhu cầu của Hamilton cũng càng trở nên cấp bách hơn.Sợ mình sẽ gây ra "sự cố" ngay tại ghế ngồi, anh đã tiếp tục đứng dậy và đi về phía nhà vệ sinh ở đuôi máy bay.Anh đã bước vào, sau đó xả nước và trở lại chỗ của mình trong khoảng 1 phút.Nhưng khi Hamilton đang ngồi xuống và thắt dây an toàn, anh cho biết đội bay đã phát đi một thông báo trên loa máy bay."Phi công nói 'Thưa quý vị, tôi xin lỗi vì sự bất tiện này nhưng chúng ta phải quay trở lại cửa và đưa một hành khách xuống khỏi máy bay'," Hamilton kể lại cho phóng viên tờ Journal-Sentinel.Đoạn video ghi lại những gì xảy ra sau đó đã được một hành khách ngồi phía bên kia lối đi so với Hamilton đăng tải lên mạng. Đó là Krista Rosolino, trên chuyến bay cùng với chồng, anh Mike, và con gái.Trong đoạn ​video, anh Hamilton lần lượt trao đổi với 2 nhân viên và nhận được yêu cầu xuống khỏi máy bay để "trao đổi thêm" về việc này. Hamilton luôn tỏ ra nhã nhặn và nhiều lần hỏi lý do vì sao anh lại bị yêu cầu xuống khỏi máy bay mặc dù không làm điều gì sai trái.Krista Rosolino sau đó đã viết về vụ việc này trong một lá thư ngỏ gửi tới hãng Delta, được chị đăng lên mạng.Lá thư viết: "Tôi đã chứng kiến sự đối xử vôư lý nhất dành cho một khách hàng trả tiền mà tôi từng thấy trong 2 thập kỷ đi máy bay. Tôi tin rằng hãng sẽ điều tra vụ việc này và đảm bảo rằng những tình huống tương tự sẽ được xử lý tốt hơn trong tương lai."Trong bức thư, chị cho biết tất cả mọi người cuối cùng đã bị buộc phải rời khỏi máy bay, rồi sau đó được lên máy bay trở lại mà không có Hamilton.Chị kết thúc bức thư bằng câu hỏi: "Delta, quý ông nhã nhặn này phải làm sao mới vừa lòng các vị?"Delta đã trả lời báo chí về vụ việc này bằng một tuyên bố được đưa ra vào thứ Tư vừa qua."Đội bay của chúng tôi được đào tạo rất kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn và an ninh của tất cả các khách hàng. Việc hành khách tuân thủ theo các hướng dẫn của đội bay trong tất cả các giai đoạn của chuyến bay là bắt buộc, đặc biệt là tại các thời điểm quan trọng như cất cánh và hạ cánh," tuyên bố viết.Vụ việc này là sự kiện mới nhất trong chuỗi những vụ bê bối của các hãng hàng không, liên quan tới việc đuổi khách xuống khỏi máy bay trong vài tuần qua.Bác sỹđã bị kéo lê khỏi một chuyến bay của hãng United Airlines ở Chicago, và sau đó vào thứ Sáu vừa qua đã xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một tiếp viên hàng không giật chiếc xe đẩy khỏi tay một nữ hành khách đang bế con nhỏ./.