Biển xâm thực vào sát nhà dân. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Trong hai ngày 11 và 12/2, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, gió mạnh kết hợp với triều cường dâng cao, biển xâm thực làm sạt lở đất và đánh sập hoàn toàn 5 căn nhà của người dân ở thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). Hiện còn khoảng 30 hộ dân trong khu vực đang bị uy hiếp trực tiếp, phải khẩn trương di dời.Theo chị Lê Thị Kim Anh ở tổ 1, thôn Tiến Đức, một trong những hộ dân bị sóng đánh sập nhà hoàn toàn, tình trạng sóng lớn, gió mạnh, biển xâm thực diễn ra từ trước Tết nhưng đỉnh điểm là vào rạng sáng 12/2, từng đợt sóng cao tầm 5m liên tục đập vào nhà chị, khiến tường nhà bị sụp, mái nhà gãy đổ, nước biển tràn vào nhà.Đang di dời đồ đạc quý giá ra nơi an toàn, anh Đặng Văn Cừ ở tổ 4, thôn Tiến Đức cho biết, mấy ngày gần đây, sóng đánh quá mạnh, căn nhà kiên cố do gia đình anh dành dụm xây, đang có nguy cơ bị biển "nuốt." Hiện gia đình anh đang tháo gỡ, di dời những đồ đạc cần thiết để cố gắng vớt vát phần nào tài sản.Ngay sau khi xảy ra tình trạng biển xâm thực làm sập nhà dân, chính quyền xã Tiến Thành đã cử cán bộ theo dõi tình hình triều cường và diễn biến sạt lở trong khu vực. Đồng thời, động viên những hộ dân trong vùng sạt lở nhanh chóng khắc phục hậu quả và di dời tài sản, người đến khu tập thể Hạt Điều ở khu phố 7, phường Đức Long ở tạm, chờ ý kiến chỉ đạo của thành phố Phan Thiết.Ông Lê Ngọc Thu, Trưởng thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết cho biết, tình trạng biển xâm thực diễn ra trên địa bàn từ năm 2010. Mỗi năm cứ vào mùa gió Đông Bắc, tình trạng này lại xảy ra mạnh, đỉnh điểm là tháng Chạp và tháng Giêng. Tổ 1, tổ 3 và tổ 5 là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất. Từ năm 2010 đến nay, toàn thôn đã có 152 hộ bị sạt lở đất và sập nhà hoàn toàn. Để giúp người dân an sinh, chính quyền địa phương đã tiến hành cấp đất cho người dân tại khu tái định cư thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành. Hiện nay, đã có 116 hộ bốc thăm nhận đất nhưng mới chỉ có 10 hộ tiến hành xây dựng nhà ở.Theo ông Thu, phần lớn người dân ở thôn Tiến Đức làm nghề biển nên đời sống rất khó khăn. Để làm được căn nhà, người dân nơi đây phải tích góp trong nhiều năm, nhưng giờ bị biển xâm thực, sạt lở, coi như người dân mất trắng. Vì vậy, khi được di dời, cấp đất tới nơi tái định cư, phần lớn người dân không có tiền xây dựng lại nhà, nên bà con chưa muốn đi. Đây cũng là một vấn đề nan giải của chính quyền địa phương. Theo đó, ông Thu kiến nghị các ngành chức năng nghiên cứu hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân có vốn xây nhà, an cư nơi ở mới./.