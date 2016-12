Quang cảnh lễ khánh thành. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Chiều 29/12, tỉnh Bình Dương đã khánh thành 1.700 căn hộ nhà ở xã hội và tiếp tục khởi công thêm 1.500 căn hộ nhà ở xã hội mới, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở giá rẻ của người dân; trong đó, có lực lượng công nhân và người lao động có thu nhập thấp.Dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương giao cho Tổng công ty Becamex IDC thực hiện.Số căn hộ này được xây dựng tại phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, trên khu đất 13ha, gồm 17 blốc nhà loại nhà 1 trệt 4 lầu. Căn hộ có diện tích sử dụng tiêu chuẩn là 30m2 được thiết kế điển hình và có thể linh hoạt tổ hợp thành căn hộ diện tích lớn hơn.Kiến trúc các căn nhà đẹp và thông thoáng, nơi sinh hoạt cộng đồng, đường giao thông nội bộ rộng rãi được kết nối với các khu công nghiệp và khu dân cư, đô thị lân cận.Nhà ở xã hội Becamex Định Hòa nằm trong Đề án xây dựng nhà ở xã hội đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt.Tính đến thời điểm này đã có hơn 1.000 khách hàng ký hợp đồng mua căn hộ nhà ở xã hội Becamex Định Hòa.Các căn hộ được bán với giá phù hợp với mức thu nhập trung bình của người lao động, giá cụ thể sẽ được thông báo theo từng đợt. Tại thời điểm hiện tại, căn hộ 30m2 đã xây dựng hoàn thiện có giá từ 90-150 triệu đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Người mua sẽ thanh toán nhiều đợt theo tiến độ xây dựng.Bên cạnh đó, người mua được xem xét hỗ trợ vay từ các ngân hàng và được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà gắn liền với đất ở lâu dài khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng.Ông Nguyễn Văn Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Becamex IDC, cho biết: "Ở đây chúng tôi đã quy hoạch bao gồm vừa dịch vụ, vừa công nghiệp và vừa đô thị. Chúng tôi xây dựng đồng bộ hạ tầng gồm đường giao thông, điện nước rồi hạ tầng văn hóa xã hội, khu vui chơi giải trí, nhà trẻ, nhà mẫu giáo."Anh Lê Hoàng Minh, quê ở Nghệ An, tâm sự là người lao động ngoại tỉnh vào Bình Dương lập nghiệp, để an cư lập nghiệp anh quyết định mua nhà ở xã hội cũng tiện lợi cho việc đi làm gần. Giá nhà ở xã hội ở đây tương đối rẻ, chỉ cần có khoảng 100 triệu là mua được căn nhà khoảng 30m2.Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, đến cuối năm 2016 tỉnh Bình Dương đã có tổng cộng 25 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng diện tích gần 492.000m2 sàn nhà ở, đáp ứng cho khoảng 40.000 người. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có khoảng 200 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân hiện đã đưa vào sử dụng với tổng diện tích 270.000m2 sàn, đáp ứng cho 47.000 người, góp phần đáp ứng nhu cầu ổn định chỗ ở cho người lao động trên địa bàn./.