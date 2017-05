Bình Phước tiếp nhận hiện vật lịch sử máy bay tiêm kích F5E

Nhà Truyền thống thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) vừa tiếp nhận hiện vật lịch sử là máy bay tiêm kích F5E do Nhà máy A42 (Đồng Nai) bàn giao.



Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, Nhà máy A42 - Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không-Không quân đã bàn giao cho thị xã Phước Long máy bay tiêm kích F5E, máy bay do Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thành Trung sau khi ném bom tại Dinh Độc lập ngày 8/4/1975 đã hạ cánh an toàn tại sân bay dã chiến Phước Bình (nay thuộc thị xã Phước Long). Chiếc máy bay F5E này là chiếc máy bay cuối cùng trong hồ sơ quản lý của Nhà máy A42.



Phước Long là mảnh đất anh hùng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ mà điển hình là chiến thắng chiến dịch Đường 14-Phước Long ngày 6/1/1975. Đây là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam Việt Nam mà nhân dân ta đã giành được quyền làm chủ trong phạm vi toàn tỉnh. Chiến thắng Phước Long là đòn trinh sát chiến lược để chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.



Việc tiếp nhận máy bay F5E cùng với các hiện vật khác tại nhà truyền thống thị xã Phước Long nhằm thu hút thêm các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan, nghiên cứu và làm cơ sở nâng cấp lên Bảo tàng Chiến thắng Chiến dịch đường 14-Phước Long; đồng thời bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử của dân tộc, giáo dục cho các thế hệ trẻ truyền thống đấu tranh kiên cường của dân tộc./.