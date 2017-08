Trịnh Xuân Thanh xuất hiện khi về nước đầu thú.

Ngày 7/8, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết đã ra lệnh tạm giam đối với bị can(51 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) để phục vụ điều tra về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản."Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, bị can Trịnh Xuân Thanh bị tạm giam để điều tra về hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tổng Công ty PVC, gây thất thoát, thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng và điều tra về vụ án Tham ô tài sản liên quan đến Trịnh Xuân Thanh do Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội công bố tại phiên tòa phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land.Trước đó, ngày 31/7, thông tin chính thức từ Bộ Công an xác nhận bị can Trịnh Xuân Thanh đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đầu thú sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế.Ngày 16/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Thanh về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến khoản thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng tại Tổng Công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh.Sau khi xác định Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài, Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với bị can này./.