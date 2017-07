Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Patrushev Nikolay Platonovich duyệt đội danh dự Công an nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 25/7, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam tổ chức lễ đón và hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga do Đại tướng Patrushev Nikolai Platonovich, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam chủ trì Lễ đón.Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Liên bang Nga đang phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, được khẳng định qua chuyến thăm cấp Nhà nước đến Liên bang Nga của Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào cuối tháng 6 và sắp tới đây, vào tháng 11, Tổng thống Nga Putin sẽ sang Việt Nam tham dự Hội nghị APEC 2017.Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Liên bang Nga không ngừng phát triển theo đúng nội dung Bản ghi nhớ về sự hiểu biết lẫn nhau giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Liên bang Nga trong lĩnh vực bảo đảm an ninh đã được ký kết ngày 2/11/2012.Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, cùng phân tích, đánh giá, dự báo tình hình thế giới, khu vực và kịp thời đưa ra các giải pháp giải quyết các mối đe dọa mới liên quan đến lợi ích an ninh quốc gia; chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia của mỗi nước; tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...Trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, trên cơ sở triển khai Chương trình phối hợp hành động đã ký giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga giai đoạn 2016​-2018, hai bên đã trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp điều tra, xác minh, truy nã, dẫn độ tội phạm liên quan đến công dân hai nước; phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người…Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên cần tăng cường trao đổi các đoàn cấp chuyên viên để triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về sự hiểu biết lẫn nhau giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Liên bang Nga trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, nhất là những vấn đề mà hai Bên cùng quan tâm về nguy cơ, thách thức đe dọa an ninh, trật tự mỗi nước, khu vực và thế giới; phối hợp giữa hai bên sẽ được báo cáo lãnh đạo cấp cao hai nước có đối sách thích hợp, qua đó, góp phần đối phó kịp thời với các nguy cơ, thách thức, đe dọa đến lợi ích, an ninh quốc gia ở mỗi nước và tăng cường quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng, hiệu quả trong khuôn khổ song phương và đa phương.Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác an ninh đi vào thực chất, tin cậy lẫn nhau, phát huy vai trò trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; phối hợp ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nhân, lưu học sinh và kiều dân của nước này công tác, đầu tư, học tập và làm ăn sinh sống ở nước kia. Chú trọng tham vấn, trao đổi thông tin, phối hợp ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế mà hai Bên cùng tham gia, nhất là các diễn đàn về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, phòng, chống khủng bố…Đại tướng Patrushev Nikolai Platonovich, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga đánh giá cao quan hệ chính trị tin cậy, tốt đẹp, sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế giữa hai nước; đồng thời khẳng định, trên cương vị của mình sẽ tiếp tục làm hết sức để góp phần thúc đẩy sự phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với Văn phòng Hội đồng An ninh và các cơ quan An ninh, Cảnh sát Liên bang Nga nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.Ngay sau hội đàm, hai bên đã ký kết “Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga về hợp tác phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, phổ biển và lạm dụng các chất hướng thần mới"./.