Bộ Công Thương vừa thành lập đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhã Khắc Lâm khi có thông tin phản ánh doanh nghiệp này tổ chức bán hàng đa cấp nhưng chưa có giấy phép.Theo đó, ngày 9/5, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra do Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp cùng Cục Quản lý cạnh tranh, Cục Quản lý thị trường, Vụ Pháp chế kiểm tra, xác minh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và ký kết hợp đồng bán hàng đa cấp với các cá nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhã Khắc Lâm.Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm, Bộ trưởng yêu cầu đoàn kiểm tra phối hợp với Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trong trường hợp cần thiết) để xử lý nghiêm và kịp thời ​theo quy định của pháp luật​, đồng thời có những khuyến cáo và biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp.Lãnh đạo Bộ Công Thương ​cũng​ đề nghị Cục Quản lý cạnh tranh gửi công văn cho các địa phương nơi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhã Khắc Lâm đang có các hoạt động liên quan đến bán hàng đa cấp để giám sát, kiểm tra hoạt động của công ty trong khi chưa được Cục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp."Các đơn vị khẩn trương triển khai theo chỉ đạo và báo cáo Bộ trưởng trước ngày 15/5/2017," Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nêu rõ.Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhã Khắc Lâm tiền thân là Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Gano Excel Việt Nam do ông Huỳnh Vĩnh Lợi làm chủ sở hữu thay thế bà Bồ Thị Cẩm Nhung.Sau khi sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Gano Excel (với tên gọi mới là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhã Khắc Lâm) đã nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp để thay đổi tên công ty và chủ sở hữu.Dù vậy, mọi hồ sơ của Công ty này vẫn chưa đầy đủ theo quy định của Nghị định 42/CP về kinh doanh đa cấp và Cục Quản lý cạnh tranh đang yêu cầu công ty này bổ sung và hoàn thiện.Bộ Công Thương cũng khẳng định, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhã Khắc Lâm chưa hoàn thành việc bổ sung hồ sơ, thủ tục Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nên chưa được phép tổ chức bán hàng đa cấp./.