Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất Hwasong-12 ngày 14/5. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 29/7 đã lên án mạnh mẽ vụđạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên vào lúc nửa đêm 28/7, đồng thời cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ phải chịu thêm sự cô lập về ngoại giao và sức ép về kinh tế.Một tuyên bố của bộ trên có đoạn viết: “Chính phủ Hàn Quốc lên án mạnh mẽ hành động khiêu khích mới này. Đây là sự vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh không chỉ của Bán đảo Triều Tiên mà còn của toàn thế giới."Tuyên bố nêu rõ Triều Tiên đã thực hiện thêm hành động khiêu khích trên ngay cả khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang thảo luận cách đối với vụ phóng lần trước của nước này ngày 4/7 vừa qua, nhấn mạnh rằng các hành động khiêu khích liên tục của Triều Tiên sẽ chỉ làm cho họ bị cô lập về ngoại giao và sức ép về kinh tế chứ không phải được công nhận là một quốc gia hạt nhân.Bên cạnh đó, bộ trên còn tuyên bố Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế, trong đó có cả Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, để có biện pháp ứng phó mạnh mẽ với vụ phóng này, đồng thời nói rõ Seoul mong muốn Bình Nhưỡng hồi đáp đề nghị đối thoại vì chỉ có cam kết phi hạt nhân hóa mới có thể đảm bảo an ninh và phát triển kinh tế cho Triều Tiên./.