Người biểu tình tại khu vực Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad ngày 30/4/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đêm 11/2, Bộ Nội Vụ Iraq cho biết hai quả tên lửa đã bắn vào khu vực “Vùng Xanh” chỉ vài giờ sau các vụ đụng độ ác liệt giữa người biểu tình và lực lượng an ninh Iraq, làm 4 người biểu tình và 1 nhân viên an ninh thiệt mạng.Các tên lửa được cho là bắn từ khu vực phía Đông của thủ đô Baghdad, vốn là thành trì của những người trung thành với giáo sĩ dòng Shiite Moqtada al-Sadr.Các cuộc đụng độ cũng khiến 6 cảnh sát và hàng chục người biểu tình bị thương. Lý do của cuộc biểu tình là những người trung thành với giáo sĩ Al-Sadr yêu cầu xem xét lại toàn bộ hội đồng giám sát của cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trong năm nay, do nghi nghờ có liên quan đến tham nhũng.Chưa có báo cáo về thương vong sau vụ bắn tên lửa vào “Vùng Xanh,” nơi đặt trụ sở một số quan chức chính quyền Iraq và các đại sứ quán.Khu vực “Vùng Xanh” cho dù được bảo vệ nghiêm ngặt vẫn là mục tiêu tấn công thường xuyên của tên lửa và quân nổi dậy. Khoảng 10km của khu vực này nằm trên bờ phía Tây của sông Tigris, chia đôi thành phố Baghdad./.