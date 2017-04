Nông dân chăm sóc đàn lợn nái tại Hưng Yên. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Cơ sở giết mổ thịt lợn tập trung. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sau thời gian phát triển nóng của ngành chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn, và công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi đã bộc lộ một số tồn tại bất cập về thị trường.Đặc biệt là thị trường thịt lợn. Giá lợn hơi xuống thấp “kỷ lục” dưới mức 30.000 đồng/kg và chưa có dấu hiệu dừng lại, nhất là trong những tháng mùa Hè sắp tới, gây thua thiệt lớn cho người chăn nuôi.Nhằm từng bước ổn định và phát triển chăn nuôi nói chung, nhất là đối với chăn nuôi lợn (ngành chiếm tỷ trọng gần 70% thị phần các sản phẩm chăn nuôi cũng như cơ cấu tiêu dùng thực phấm hàng ngày của người dân), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triền Nông thôn Nguyễn Xuân Cường vừa trình Thủ tưởng Chính phủ 2 nhóm giải pháp để “cứu” ngành này.Cụ thể, về nhóm giải pháp trước mắt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương tăng cường chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh áp dụng các biện pháp công nghệ và quản lý phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí, giảm giá thành và giá bán các sản phẩm đầu vào của ngành chăn nuôi, nhất là thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y để đạt trong nhóm các nước có giá thấp nhất trong khu vực.Đồng thời, bộ này sẽ phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao đẩy nhanh các biện pháp đàm phán tìm thị trường cho các sản phẩm chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở cả khu vực biên mậu và chính ngạch.Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ngân hàng và các tổ chức tín dụng có giải pháp khoanh nợ, giảm nợ cho người chăn nuôi, kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y.Mặt khác, Bộ Nông nghiệp cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị có năng lực dự trữ, chế biến và tiêu thụ nhiều thịt như: Vissan, Việt Đức, Hapro Hà Nội, Saigon Corp, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, các đơn vị quân đội... tăng cường thu mua giết mổ cấp đông đối với thịt lợn, thịt gia cầm trong các tháng mùa Hè sắp tới.Bên cạnh đó, Bộ cũng đề xuất Chính phủ xem xét, dừng các hoạt động tạm nhập tái xuất sản phẩm thịt, phủ tạng từ bên ngoài qua Việt Nam vào thị trường các nước trong khu vực nhằm bảo vệ thị phần cho các sản phẩm chăn nuôi trong nước. Qua đó, cũng hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh, nguy cơ “thực phẩm bẩn” quay trở lại thị trường nội địa và gây xuống cấp hạ tầng giao thông do khối lượng lớn với gần 3 triệu tấn các công hàng khổ lớn quá cảnh qua Việt Nam hàng năm.Đối với nhóm giải pháp lâu dài, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ thực hiện triển khai các biện pháp tổng thể, trong đó có giải pháp áp dụng công nghệ tiên tiến nâng cao năng suất, hạ giá thành và chế biến sâu các sản phẩm chăn nuôi để tăng sức mua trong nước và mở rộngsang các nước có tiềm năng.Đồng thời, Bộ Nông nghiệp cũng chỉ đạo thực hiện tổ chức lại sản xuất chăn nuôi theo các chuỗi liên kết, trong đó phát huy tối đa vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội và hợp tác xã nhằm kiểm soát tốt hơn về chất lượng, an toàn thực phẩm và điều tiết cung cầu thị trường các sản phẩm chăn nuôi.Mặt khác, theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, hiện tổng công suất các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi có đăng ký kinh doanh đã đạt trên 31 triệu tấn, vượt xa so với dự kiến kế hoạch định hướng đến năm 2020 là 25 triệu tấn. Do đó, Bộ đề nghị các địa phương rà soát điều chỉnh hạn chế mở mới các cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp.Bộ cũng chủ trương giảm quy mô đàn lợn, nhất là lợn nái. Cụ thể, Bộ chủ trương áp mức giảm 4,2 triệu nái hiện nay xuống ổn định ở dưới 3 triệu nái vào năm 2019 và thực hiện điều chỉnh lại cơ cấu chất lượng đàn giống và phương thức chăn nuôi phù hợp với từng phân khúc thị trường. Trong đó, gia tăng hơn phương thức chăn nuôi hữu cơ là thế mạnh của khu vực chăn nuôi nông hộ, vốn là đặc trưng của ngành chăn nuôi trong nước./.