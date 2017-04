Binh sỹ Mỹ. (Nguồn: Marine Corps)

Trong một động thái phản ánh chủ trương của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc trao thêm quyền cho giới chức quân đội, Nhà Trắng đã cho phép Bộ Quốc phòng có quyền quyết định số lượng binh sỹ Mỹ được triển khai tại 2 quốc gia Trung Đông là Iraq và Syria.Quyết định trên sẽ cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis được điều thêm quân đến Syria, hỗ trợ các lực lượng địa phương được Washington hậu thuẫn trong nỗ lực giành quyền kiểm soát thành phố Raqqa từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ngoài ra, ông Mattis cũng sẽ có quyền điều chỉnh số lượng binh sỹ tại Iraq, nơi cuộc chiến nhằm đánh bật IS ra khỏi thành phố Mosul - thành trì chiến lược của lực lượng khủng bố này - vẫn đang diễn ra.Trong một tuyên bố đưa ra ngày 26/4, người phát ngôn Lầu Năm góc Dana White đã xác nhận việc Tổng thống Trump cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Mattis toàn quyền quyết định việc tăng giảm quân số tại Iraq và Syria. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh điều này không phản ánh sự thay đổi trong sứ mệnh của quân đội Mỹ tại 2 quốc gia trên là đánh bại IS.Bà khẳng định Washington sẽ tiếp tục hợp tác với các lực lượng địa phương, song sẽ cho phép Bộ trưởng Mattis tự quyết định hạn mức quân số, qua đó giúp các tướng lĩnh Mỹ chủ động và linh hoạt hơn trong việc hỗ trợ các đối tác. Mặc dù xác nhận hiện chưa có thay đổi gì về giới hạn quân số Mỹ ở 2 chiến trường trên, song bà White cho biết Lầu Năm Góc sẽ xem xét lại để đảm bảo rằng con số binh sỹ được báo cáo lên Quốc hội và người dân phản ánh chính xác số liệu trên thực địa.Dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, giới chức lãnh đạo quân đội Mỹ thường phàn nàn khi các tướng lĩnh cần phải có sự đồng ý của Nhà Trắng liên quan đến các quyết định về chiến thuật hay kế hoạch điều động quân nhân. Các sỹ quan chỉ huy cũng phải đưa ra lý do hợp lý khi điều động các đơn vị đến khu vực chiến tranh.Giới quan sát nhận định việc Bộ Quốc phòng Mỹ được trao thêm quyền hạn mới sẽ mang lại sự minh bạch hơn trong việc công bố số lượng binh sỹ thực tế mà Mỹ triển khai tại Iraq và Syria sau nhiều năm dư luận hoài nghi về độ xác thực của các số liệu thống kê.Theo Hệ thống Hạn mức kiểm soát lực lượng (FML) dưới thời ông Obama nhằm giúp Nhà Trắng kiểm soát quân đội, con số binh sỹ chính thức được triển khai tại Iraq là 5.262, trong khi ở Syria là 503. Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng binh sỹ mà Lầu Năm Góc điều đến Iraq đã gần chạm mức 7.000 quân, trong khi số nhân sự thực tế làm việc cho quân đội Mỹ ở Syria cũng vượt hơn khoảng hàng trăm người so với giới hạn quân./.