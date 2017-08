Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên học sinh vùng lũ tại huyện Mù Cang Chải. (Ảnh: Đinh Hữu Dư/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên tặng quà cho học sinh vùng lũ Mù Cang Chải. (Ảnh: Đinh Hữu Dư/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà kiểm tra tại Trạm khí tượng Mù Cang Chải. (Ảnh: Đinh Hữu Dư/TTXVN)

Sáng 6/8, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã tới thăm người dân bị ảnh hưởng bởi lũ cuốn và kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).Tại đây, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã đi khảo sát các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ tại tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải; kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do lũ; công tác vệ sinh môi trường tại các trường học bị ảnh hưởng bởi lũ quét.Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc cấp bách nhất hiện nay là tập trung tìm kiếm người đang mất tích. Bên cạnh đó, phải ưu tiên công tác khắc phục, dọn dẹp vệ sinh, bảo đảm môi trường.Bộ trưởng Trần Hồng Hà nêu rõ phải tập trung xử lý môi trường tại các trường học để các nhà trường, các em học sinh kịp khai giảng năm học mới. Quỹ Bảo vệ Môi trường sẽ nghiên cứu, hỗ trợ xử lý các vấn đề môi trường tại Mù Cang Chải sau lũ.Đoàn công tác cũng đã tới kiểm tra và làm việc nhanh với Trạm khí tượng thủy văn Mù Cang Chải. Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu Trạm khí tượng thủy văn Mù Cang Chải cần tăng cường hơn nữa công tác quan trắc, dự báo; đề xuất để tăng cường các thiết bị, bảo đảm phục vụ tốt nhất công tác dự báo, góp phần hạn chế những nguy cơ và thiệt hại đáng tiếc do thiên tai.Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đề nghị tỉnh Yên Bái rà soát các khu vực Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khoanh vùng, cảnh báo nguy cơ sạt lở do lũ cao. Về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ sớm có quy hoạch chi tiết, kỹ lưỡng hơn tới từng thôn bản để giúp cảnh báo cho người dân.Trong chuyến công tác, thay mặt Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã tặng 200 chiếc giường tầng cho học sinh bán trú tại Mù Cang Chải; tặng 30 bộ máy tính và một máy chiếu cho trường Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Mù Cang Chải; thăm và tặng quà gia đình có người bị thương và bị lũ cuốn trôi./.