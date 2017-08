Các chiến sỹ tham gia dọn dẹp bùn đất tại trường học ở Mù Cang Chải. (Ảnh: Đinh Hữu Dư/TTXVN)

Chiều 5/8, Bộ trưởng Trần Hồng Hà dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia; Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; Quỹ bảo vệ Môi trường; Văn phòng Bộ khảo sát đánh giá tình hình thiên tai cũng như hỗ trợ nhân dân vùng lũ Yên Bái.Làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường, về phía tỉnh Yên Bái có đại diện lãnh đạo Ủy nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh.Tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã yêu cầu Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu sớm nghiên cứu, đánh giá, rà soát nguyên nhân và đề xuất các giải pháp đồng bộ để chủ động phòng tránh những nguy cơ lũ ống, lũ quét; giao Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ để kịp thời thông tin cho Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, các sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh.Bộ trưởng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh có những phương án khắc phục môi trường, nguồn nước để đảm bảo vệ sinh, tránh tình trạng phát sinh dịch bệnh sau lũ; khẩn trương có giải pháp tái định cư cho đồng bào có nhà ở bị sạt lở; đồng thời rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét để có kế hoạch di dời bố trí tái định cư đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho nhân dân.Gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân bị thiệt hại do lũ ống vừa qua tại Mù Cang Chải, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã trao cho tỉnh Yên Bái 600 triệu đồng từ Quỹ Bảo vệ môi trường để giúp tỉnh khắc phục hậu quả sau lũ ống; trao 200 triệu đồng từ nguồn quyên góp ủng hộ của cán bộ, viên chức, người lao động Bộ Tài nguyên và Môi trường; trao 200 bộ giường tầng cho Trường Dân tộc nội trú huyện Mù Cang Chải.Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, cán bộ, công chức Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng thời khẳng định tỉnh tiếp nhận và sử dụng số tiền ủng hộ đúng mục đích, tập trung khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai để người dân ổn định đời sống, các cháu học sinh được đến trường khi năm học mới bắt đầu. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo tốt vấn đề môi trường, tránh dịch bệnh xảy ra.Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng Đoàn công tác lên huyện Mù Cang Chải thị sát tình hình và chỉ đạo việc xử lý vấn đề môi trường sau thiên tai.Trận mưa lũ xảy ra ngày 3/8 tại huyện Mù Cang Chải đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Tính đến 5/8, đã có 4 người chết, 11 người mất tích, 54 nhà bị thiệt hại…Ước tính thiệt hại khoảng 160 tỷ đồng. Ngay sau sự cố thiên tai, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do mưa lũ, di dời người dân đến những nơi an toàn.Chiều cùng ngày, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc dẫn đầu đã khảo sát đánh giá tình hình hỗ trợ nhân dân vùng lũ tỉnh Sơn La./.