Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thị sát tại hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng bờ sông Hậu thuộc khu vực ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, làm 14 căn nhà, hai nền nhà bị đổ sập xuống sông, 107 hộ dân và một nhà máy xay xát phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng nguy hiểm, sáng 26/4, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Trung ương đã trực tiếp đến hiện trường vụ sạt l , khảo sát nắm tình hình thực tế, để có báo cáo, đề xuất cụ thể lên Chính phủ nhằm tìm giải pháp sớm ổn định cuộc sống cho người dân.Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với bà con vùng bị thiệt hại.Qua khảo sát và nghe lãnh đạo huyện Chợ Mới báo cáo nhanh về tình hình sạt lở, các giải pháp hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá cao công tác dự báo và di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm của tỉnh An Giang, không để xảy ra thiệt hại về người.Theo Bộ trưởng, tình hình sạt lở khu vực này còn diễn biến phức tạp, cần có khảo sát, đánh giá đầy đủ mới có giải pháp khắc phục hiệu quả, lâu dài. Trước mắt, tỉnh An Giang cần quan tâm ổn định đời số ng ngư ời dân, những hộ bị mất nhà, mất tài sản; huy động mọi nguồn lực, mọi tầng lớp xã hội cùng chung tay giúp sức với bà con. Bên cạnh đó, vấn đề an ninh trật tự, vệ sinh môi trư ờng cần được quan tâm, đặc biệt là tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người dân…Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhận định, đây là vụ sạt lở nghiêm trọng. Nguyên nhân gây sạt lở là do chế độ dòng chảy của các sông trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều trong mùa kiệt; chế độ dòng chảy từ thượng lưu về trong mùa lũ, diễn biến thời tiết bất thường có mưa trái mùa phức tạp…Bộ trưởng đề nghị tỉnh An Giang phối hợp với các cơ quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương khảo sát đánh giá về hiện tượng sụt lún, sạt lở do nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan. Xác định những vùng ổn định để quy hoạch các khu dân cư, sớm ổn định cuộc sống người dân.Bộ trưởng Trần Hồng Hà lưu ý, sắp tới cần có những nghiên cứu cơ bản để xác định một cách đầy đủ nguyên nhân gây sụt lún, sạt lở. Phân ra các khu vực có mức độ nguy hiểm khác nhau, nguyên nhân khác nhau, từ đó có kế hoạch song song với việc di dời ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời tiếp tục duy trì hệ thống quan trắc. Đặc biệt là tiến hành các biện pháp điều chỉnh dòng chảy để có thể phòng tránh đư ợc các tác hại này một cách lâu dài.Ông Trương Trung Lập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, trong lúc vụ việc sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ mới chưa khắc phục xong, mới đây, tuyến đường liên xã Kiến Thành đi Kiến An, tại khu vực tổ 2, rạch ông Chưởng (một nhánh sông nối giữa sông Hậu và sông Tiền) thuộc ấp Kiến Thuận 1, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới xuất hiện vết nứt trước cửa nhà dân, vết nứt chạy dài gần 200m, cảnh báo nguy cơ sạt lở cao. Hiện tại, chính quyền địa phương đã phong tỏa không cho xe tải qua lại, đồng thời vận động, hỗ trợ người dân di dời 4 nhà dân nằm trong khu vực này đến nơi an toàn.Huyện Chợ Mới đã nhanh chóng đặt biển báo nguy cơ sạt lở; cho lực lượng ứng trực 24/24 giờ để bảo vệ khu vực nguy cơ sạt lở tránh ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản người dân; khi nào có kết luận của cơ quan chuyên môn chính quyền địa phương mới tính đến phương án di dời dân. /.