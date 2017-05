Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. (Nguồn: AP)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã gặp Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tại thủ đô London (Anh).Cuộc gặp diễn ra trước thềm một hội nghị quốc tế về Somalia tại London và là cuộc gặp cấp cao nhất giữa giới chức hai nước kể từ khi Mỹ tuyên bố sẽ vũ trang cho lực lượng người Kurd ở Syria vốn bị chính quyền Ankara coi là khủng bố.Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc gặp kéo dài 30 phút, Lầu Năm Góc nêu rõ hai bên đã thảo luận về một loạt vấn đề an ninh song phương. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Dana White cho biết Bộ trưởng Mattis đã tái khẳng định cam kết của Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh của Washington trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Cả hai đã khẳng định sự ủng hộ hòa bình và ổn định tại Iraq và Syria.Hiện chưa rõ hai quan chức có thảo luận về việc Tổng thống Donald Trump quyết định vũ trang cho Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) hay không. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo Mỹ rằng quyết định vũ trang cho các lực lượng người Kurd chống IS có thể tác động tiêu cực đến Washington, đồng thời cáo buộc Mỹ đứng về phe khủng bố.Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người dự kiến có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump vào tuần tới, đã bày tỏ hy vọng Washington có thể đảo ngược quyết định trên.Quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng bắt nguồn từ việc các nhóm vũ trang thuộc Đảng Liên minh dân chủ người Kurd (PYD) và YPG được Washington hậu thuẫn trong cuộc chiến chống IS tại Syria. Tuy nhiên, phía Thổ Nhĩ Kỳ lại cáo buộc PYD và YPG là các nhóm khủng bố có liên hệ với đảng Công nhân người Kurd (PKK).Ankara cũng cho rằng PYD và YPG có ý định thành lập một khu tự trị của người Kurd tại miền Bắc Syria và hợp tác với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong khi đó, phía Mỹ cho rằng việc Ankara triển khai chiến dịch trên bộ tại Syria để tiêu diệt IS thực chất là hướng tới mục tiêu xóa sổ YPG./.