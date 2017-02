Bộ trưởng Tư pháp Romania Florin Iordache. (Nguồn: ABC News)

Bộ trưởng Tư pháp Romania Florin Iordache ngày 9/2 đã từ chức trước sức ép liên quan đến một sắc lệnh của chính phủ, vốn bị hủy bỏ sau khi xảy ra các cuộc biểu tình phản đối quy mô lớn trên khắp cả nước và sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế.Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Iordache tuyên bố: "Tôi đã nộp đơn từ chức. Tuy nhiên, tôi khẳng định tất cả những gì tôi đã làm đều hợp pháp."Ông Iordache được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Tư pháp Romania hồi đầu tháng trước.Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Tòa án Hiến pháp Romania cho biết tòa này sẽ không đưa ra phán quyết về sắc lệnh giảm nhẹ tội tham nhũng đã được chính phủ công bố nhưng sau đó bị hủy bỏ do các cuộc biểu tình phản đối quy mô lớn của người dân nước này.Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh sắc lệnh do chính phủ Romania thông qua, liên quan đến việc miễn truy tố và trả tự do cho một loạt chính trị gia bị cáo buộc lợi dụng chức vụ gây thất thoát tài sản nhà nước, đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân và cả các quan chức cấp cao trong nhà nước, trong đó có Tổng thống Klaus Iohannis.Sắc lệnh này cho phép miễn truy tố một số quan chức lạm dụng chức quyền gây thất thoát tài sản nhà nước, trong đó chỉ phạt tù những đối tượng gây thất thoát số tiền hơn 44.000 euro (tương đương 47.500 USD).Theo sắc lệnh mới, lãnh đạo đảng PSD Liviu Dragnea, người đang bị xét xử với cáo buộc lạm dụng chức quyền sẽ được miễn truy tố.Các công tố viên ước tính số tiền bị thất thoát trong trường hợp này ở mức 24.000 euro.Mặc dù Thủ tướng Sorin Grindeanu đã yêu cầu hủy bỏ sắc lệnh trên, các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn tại Romania trong những ngày qua, nhiều người tuyên bố sẽ không dừng hoạt động này cho đến khi chính phủ từ chức./.