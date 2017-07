Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại phường Hiệp Thành, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Trước thực tế số ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng nhanh tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29/7, đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã kiểm tra công tác phòng chống, điều trị sốt xuất huyết tại một số địa phương, bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.Phường Hiệp Thành là địa bàn từ đầu năm đến nay có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất của quận 12 (Thành phố Hồ Chí Minh) với 197 ca mắc, trong đó có 1 trường hợp tử vong.Kiểm tra tại phường Hiệp Thành, đoàn công tác ghi nhận người dân đã có ý thức phòng chống sốt xuất huyết nhưng mới chỉ dừng lại ở mức “sạch trong nhà, bỏ ngoài sân."Trên địa bàn này, vẫn còn một số vật dụng phế thải như ly nhựa, vỏ hộp cơm... có nước, chứa lăng quăng xung quanh nhà vẫn chưa được thu dọn.Theo bà Trịnh Thị Mỹ Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12, người dân chủ quan, thờ ơ với dịch bệnh, với ý thức bảo vệ môi trường là điều khó khăn nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay.“Các đội phòng chống sốt xuất huyết lưu động đã đến tận từng nhà hướng dẫn cách phòng chống bệnh nhưng sau khi lực lượng này rút, kiểm tra lại thì mọi việc lại đâu vào đấy," bà Trịnh Thị Mỹ Lan cho hay.Theo báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 11.200 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 24% so với cùng kỳ năm 2016) với 4 trường hợp tử vong.Có 18/24 quận, huyện có số ca bệnh tăng so với cùng kỳ năm 2016, trong đó huyện Cần Giờ và quận 12 tăng cao hơn 100% so với cùng kỳ năm 2016.Cùng với việc huy động lực lượng phòng chống dịch bệnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết liệt tăng cường xử phạt theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Trong 6 tháng đầu năm, 10 quận, huyện của thành phố đã xử phạt 75 trường hợp những trường hợp cố tình không thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh.Đánh giá cao nỗ lực của Thành phố Hồ Chí Minh trong phòng chống sốt xuất huyết, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết cùng với sốt xuất huyết, hiện các dịch bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng, viêm gan, viêm não Nhật Bản... cũng đang lưu hành khá phổ biến tại Thành phố Hồ Chí Minh.Do vậy các ngành chức năng và các địa phương của thành phố phải tập trung, quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó có sốt xuất huyết, để bảo vệ sức khỏe người dân, đồng thời đảm bảo cho các sự kiện sắp diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ APEC 2017.Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, để phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, công tác truyền thông phải đi đầu để người dân có nhận thức đúng về phòng chống dịch bệnh.“Nhiệm vụ quan trọng là phòng bệnh trước, muốn vậy phải diệt lăng quăng và muỗi mới có thể giảm số ca mắc sốt xuất huyết, khống chế được dịch...," Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh./.