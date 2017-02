Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN/Vietnam+)

Theo thông tin từ Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế), đơn vị này đang tiến hành triển khai can thiệp đợt 2 với xét nghiệm máu chuyên sâu cho 60 trẻ có nồng độ chì cao.60 trường hợp trên ở tại phường Phú Xá (thành phố Thái Nguyên), được lấy mẫu máu và nước tiểu để đánh giá biến đổi vật chất di truyền, tình trạng oxy hóa, chống oxy hóa ở trẻ em nhiễm chì.Theo đại diện của Cục Quản lý môi trường y tế, các nguồn chính gây ô nhiễm chì với môi trường bao gồm khai thác mỏ, luyện kim, các hoạt động sản xuất và tái chế, ở một số quốc gia là việc sử dụng sơn pha chì và xăng pha chì.Trẻ em là đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương do độc tính của chì và có thể gây hậu quả nghiêm trọng và lâu dài tới sức khỏe, đặc biệt là ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ và hệ thần kinh.Trong tháng Một vừa qua, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường cũng đã lấy máu xét nghiệm các yếu tố liên quan đến trẻ em nhiễm chì thuộc xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) và xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn).Đây là các hoạt hoạt động thuộc “Nghiên cứu thực trạng nhiễm độc chì ở trẻ em Việt Nam và hiệu quả một số giải pháp can thiệp” cấp quốc gia do Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường thực hiện.Các nghiên cứu được viện lựa chọn thực hiện tại một số địa bàn như: Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Kạn... Đây là các địa phương có liên quan đến việc khai khoáng, luyện kim màu, chế tạo và tái chế phế thải chứa chì, để tiến hành đánh giá hiện trạng môi trường và sức khỏe trẻ em.Thông qua kết quả xét nghiệm, Viện có các hướng dẫn, giúp người dân địa phương có các biện pháp giảm nguy cơ ô nhiễm chì, thực hiện các biện pháp và can thiệp, giảm độc chì với trường hợp nồng độ chì trong máu cao./.