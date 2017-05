Xịt thuốc diệt muỗi, loăng quăng phòng virus Zika. (Ảnh: Bùi Như Trường Giang/TTXVN)

Theo thống kê của Bộ Y tế, những tháng đầu năm 2017, mặc dù các trường hợp mắc sốt xuất huyết trên phạm vi cả nước giảm 20% so với cùng kỳ năm 2016 nhưng thời điểm hiện nay, bệnh gia tăng tại một số tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Thừa Thiên-Huế, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đắk Lắk...Bên cạnh đó, cả nước vẫn ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh do virus Zika tại một số tỉnh, thành phố phía Nam. Đặc biệt, ở miền Nam đã bắt đầu vào mùa mưa, khiến muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và Zika phát triển mạnh.Trước tình hình trên, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo và huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội tích cực tham gia và vận động người dân tiến hành loại bỏ các vật dụng phế thải (như lốp xe, vỏ lon đồ hộp, chai, lọ...) để loại bỏ nơi sinh sản của muỗi; đậy kín các dụng cụ chứa nước mưa, nước sinh hoạt, thường xuyên thay nước bình hoa; diệt loăng quăng, bọ gậy phòng chống bệnh sốt xuất huyết và Zika.Các địa phương cần đảm bảo đủ nhu cầu về thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị để triển khai các hoạt động phòng chống dịch chủ động, hiệu quả.Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để tiến hành xử lý ổ dịch kịp thời; phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch đúng kỹ thuật 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 1 tuần để xử lý triệt để các ổ dịch; đảm bảo 100% các hộ và 100% các phòng, tầng trong nhà được phun thuốc theo chỉ đạo của Bộ Y tế.Ngành y tế tổ chức tập huấn về công tác giám sát bệnh nhân, kỹ thuật phun hóa chất, xử lý ổ dịch, kỹ năng truyền thông cho cán bộ y tế dự phòng, cộng tác viên; tập huấn về phác đồ điều trị, xử lý cấp cứu bệnh nhân cho cán bộ y tế làm công tác điều trị bao gồm cả hệ thống y tế tư nhân tại tất cả các tuyến.Các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, điều trị đúng phác đồ, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do bệnh sốt xuất huyết; đồng thời phân loại bệnh nhân, phân tuyến điều trị, tránh hiện tượng bệnh nhân đến bệnh viện muộn không được cấp cứu, điều trị kịp thời hoặc gây quá tải.Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với ngành y tế triển khai mạnh các hoạt động tuyên truyền đến người dân về biện pháp phòng chống bệnh.Sở Tài chính chủ động cấp kinh phí để triển khai các hoạt động giám sát, truyền thông, tập huấn, bồi dưỡng người tham gia chống dịch và các hoạt động phòng chống dịch khác.../.