Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Bộ Mỏ và Năng lượng Brazil ngày 7/8 tuyên bố nước này đã vượt qua Venezuela và Mexico để trở thành nhà sản xuất dầu thô lớn nhất Mỹ Latinh.Theo thống kê chính thức, sản lượng dầu thô của quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh này đạt mức 2,675 triệu thùng/ngày trong tháng Sáu vừa qua, tăng 0,8% so với tháng ​trước đó và 4,5% so với cùng kỳ năm ​năm ngoái.Trước đó, trong năm 2016, Brazil đạt mức tăng trưởng sản lượng trung bình 3,2%, tương tự các quốc gia thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).Trong thông cáo của mình, Bộ Mỏ và Năng lượng Brazil khẳng định những cải cách trong lĩnh vực năng lượng do chính quyền của Tổng thống Michel Temer thúc đẩy, bao gồm cả việc củng cố Tập đoàn Dầu khí quốc gia Petrobras và áp dụng một khung điều tiết mới tại các khu vực mỏ “tiền muối,” là những yếu tố chính dẫn đến thành tích này.Trong khi đó, một số chuyên gia cho rằng những khoản đầu tư đều đặn của Petrobras trong những năm qua vào các khu vực có các mỏ dầu lớp “tiền muối” - lớp địa chất thường nằm sâu từ 4.000-6.000m dưới đáy biển - là yếu tố đóng góp chính cho mức tăng trưởng đều đặn này./.