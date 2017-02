Bức tranh 'Young Man as Bacchus.' (Nguồn: AP)

Các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tìm thấy bức tranh sơn dầu "Young Man as Bacchus" của danh họa Hà Lan thế kỷ 17, Jan Franse Verzijl (1599-1647), sau hơn 80 năm biến mất."Young Man as Bacchus" là một trong hàng trăm tác phẩm của một nhà buôn nghệ thuật Đức bị phátxít Đức tịch thu trước Chiến tranh thế giới lần thứ hai.Mặc dù chủ sở hữu bức tranh đã qua đời từ lâu, song bộ sưu tập bị thất lạc của ông đang dần được "săn lùng" trên khắp thế giới.Max Stern là con trai của nhà buôn nghệ thuật Đức gốc Do Thái, người đã tạo dựng phòng trưng bày Stern trứ danh ở Dusseldorf trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất.Khi cha Stern qua đời năm 1934, ông đã trở thành chủ sở hữu của phòng trưng bày Stern, nhưng hai năm sau, phát xít Đức đã buộc ông và nhiều người Do Thái khác phải giao nộp các tác phẩm nghệ thuật và nhiều tài sản khác của họ."Young Man as Bacchus" là một trong 400 bức tranh mà ông Stern bị mất. Song phải nhiều năm, nếu không nói là nhiều thập kỷ sau, FBI mới tìm lại được bức tranh này sau quá trình điều tra lâu dài.Bức tranh đã lưu lạc khắp thế giới trong 80 năm kể từ khi bị buộc phải bán dưới sự giám sát của phátxít Đức.Gần đây nhất, bức tranh thuộc quyền sở hữu của phòng trưng bày Luigi Caretto ở Turin, Italy.Song phòng trưng bày này không hề biết gì về quá khứ của bức tranh và đã ký gửi để bán tại một hội chợ nghệ thuật ở thành phố New York hồi năm 2015.Đặc vụ Michael McGarrity của FBI cho biết họ đã thu giữ bức tranh sau khi thấy nó tại hội chợ và trao trả cho chủ sở hữu đích thực - Tổ chức Stern./.