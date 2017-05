(Nguồn: China Mike)

Tân Hoa xã ngày 1/5 dẫn thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc (NTA) cho biết hoạt động du lịch tại nước này đã thực sự bùng nổ trong 3 ngày nghỉ nhân dịp Ngày Quốc tế Lao động 1/5 với 134 triệu lượt du khách nội địa (tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái), đạt doanh thu 79,1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 11,5 tỷ USD), tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2016.Theo NTA, sự bùng nổ về du lịch trong thời gian qua là minh chứng cho sự thành công của những nỗ lực từ phía Chính phủ Trung Quốc nhằm xác lập mô hình tăng trưởng kinh tế lấy tiêu dùng, sáng tạo và dịch vụ làm động lực, thay vì dựa quá nhiều vào hoạt động xuất khẩu và sản xuất công nghiệp nặng.Ngành du lịch được đánh giá là một trong những nhân tố thúc đẩy tăng trưởng chủ chốt bởi ngành này có thể nâng cao rõ rệt khả năng sinh lời của rất nhiều lĩnh vực như khách sạn, giao thông vận tải tới kinh doanh thực phẩm và nhà hàng.Theo số liệu thống kê chính thức, tổng doanh thu của ngành du lịch Trung Quốc trong năm 2016 đạt khoảng 4,69 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 689,7 tỷ USD), tăng 13,6% so với năm 2015.Lượng du khách nội địa trong năm ngoái là 4,44 tỷ lượt, tăng 11%.Tới năm 2020, Trung Quốc sẽ dành 2.000 tỷ nhân dân tệ để đầu tư cho lĩnh vực du lịch, chiếm trên 12% trong cơ cấu GDP./.