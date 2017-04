Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Báo Ảnh Việt Nam/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ 29/4-2/5, thời tiết cả ba miền Bắc, Trung, Nam phổ biến ngày nắng, có mưa vài nơi về đêm và sáng.Trong thời gian từ 25/4-2/5, phía Tây Bắc Bộ ngày 25-28/4 mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác từ đêm 25-27/4; sau có mưa vài nơi. Đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông. Từ 29/4-2/5, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.Phía Đông Bắc Bộ, Hà Nội và Thanh Hóa từ 25-28/4, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác từ chiều tối và đêm 25-26/4; sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Từ 29/4-2/5, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3.Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế ngày 25 và từ 29/4-2/5, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Từ 26-28/4, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 25-26/4 và 30/4-2/5, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Từ 27-29/4, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.Tây Nguyên ngày 25/4, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Từ 26/4-2/5, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.Nam Bộ ngày 25/4, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Từ 26-29/4, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Từ 30/4-3/5, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.Phía Tây Bắc Bộ đêm đầu tuần (24/4), có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ từ 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 63-96%. Nhiệt độ từ 20-23 độ C.Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60-93%. Nhiệt độ từ 21-24 độ C.Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 28-90%. Nhiệt độ từ 24-27 độ C.Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-93%. Nhiệt độ từ 20-23 độ C.Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56-90%. Nhiệt độ từ 24-27 độ C./.