Đối tượng Nguyễn Út Lọt tại cơ quan công an. (Ảnh: Huỳnh Thế Anh/TTXVN)

Chiều 20/7, Thượng tá Lê Hoàng Đum, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Cà Mau cho biết lực lượng Cảnh sát 113, Công an tỉnh Cà Mau trong quá trình tuần tra đã phát hiện hai thanh niên giả danh cảnh sát hình sự để cướp xe.Cụ thể, vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 20/7, lực lượng Cảnh sát 113, Công an tỉnh Cà Mau đang tuần tra ở khu vực vòng xoay trước Cửa hàng xăng dầu Tân Hải (phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) thì phát hiện hai người ngồi trên xe máy biển kiểm soát 69AB-020.10 có biểu hiện nghi vấn.Lực lượng Cảnh sát 113 đã kiểm tra và phát hiện người điều khiển xe máy 69AB-020.10 có mang theo dùi cui nên mời cả hai về trụ sở.Qua xác minh, người ngồi sau xe máy biển kiểm soát 69AB-020.10 là Lê Công Trực (19 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau) đang trên đường đi làm thì bị hai người đi trên một xe máy va vào, sau đó hai người này tự xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu kiểm tra giấy tờ và đưa xe của anh Trực về đồn.Khi anh Trực cùng một người tự xưng là cảnh sát hình sự đi trên xe máy của anh Trực đến khu vực vòng xoay trước Cửa hàng xăng dầu Tân Hải thì bị lực lượng Cảnh sát 113 phát hiện.Qua khai thác nhanh, người tự xưng cảnh sát hình sự là Tống Thái Chân (28 tuổi, ngụ khóm 1, phường 8, thành phố Cà Mau).Từ lời khai của Tống Thái Chân, vào khoảng hơn gần 6 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát 113 tiếp tục mời thêm Nguyễn Út Lọt (27 tuổi, ngụ ấp Xóm Tắc, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) - đối tượng còn lại đi cùng Tống Thái Chân, đến cơ quan công an.Tại cơ quan công an, Tống Thái Chân và Nguyễn Út Lọt khai nhận vào thời gian trên, hai người điều khiển xe máy 69K6-3841 có trang bị dùi cui, súng (súng nhựa) để đi cướp. Khi đang thực hiện hành vi cướp xe của anh Trực thì bị lực lượng Cảnh sát 113 bắt giữ.Khám xét phòng trọ của Út Lọt, lực lượng chức năng thu được một số hung khí như kéo, dao... được Út Lọt cất vào trong bao.Lực lượng Cảnh sát 113, Công an tỉnh Cà Mau đã bàn giao hai đối tượng Tống Thái Chân và Nguyễn Út Lọt cho Công an thành phố Cà Mau điều tra theo đúng thẩm quyền./.