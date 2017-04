Chiếc ghe chở dầu của ông Châu Minh Sang tại hiện trường vụ việc. (Ảnh:Huỳnh Thế Anh/TTXVN)

Khoảng 18 giờ ngày 22/4, trên tuyến sông Gành Hào thuộc khu vực ấp Hoà Nam, xã Hòa Thành, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) đã xảy ra một vụ va chạm giữa hai chiếc ghe, khiến một chiếc ghe chở cát hơn 17 tấn bị chìm, nhưng không có người bị thương.Trong khoảng thời gian nói trên, chiếc ghe chở cát có số hiệu AG 00140 do tài công Nguyễn Văn Trọn (28 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời) điều khiển đi từ hướng cầu Hòa Trung về Gành Hào thì bất ngờ bị chiếc ghe chở dầu mang số hiệu CM 00242 do ông Châu Minh Sang (40 tuổi, ngụ huyện Cái Nước) làm thuyền trưởng đi theo hướng ngược lại đâm ngang mạn ghe. Cú đâm đã khiến ghe chở dầu của anh Trọn chìm ngay sau đó.Anh Trọn kể: "Trên ghe lúc đó có hai vợ chồng, vợ tôi lại không biết bơi. Sau cú đâm rất mạnh, nhận thấy ghe của mình sẽ bị chìm, tôi liền kêu vợ tôi nhảy lên ghe của ông Sang nên may mắn không có chuyện gì xảy ra."Nguyên nhân vụ tai nạn do chiếc ghe của ông Sang lúc đó đang hút nước nên bất ngờ xoay ngang. Bên cạnh đó nước đang chảy lớn nên vụ tại nạn mới xảy ra. Trên ghe của ông Sang có chở hơn 14.000 lít dầu.Đến 21 giờ tối nay, chiếc ghe chở cát bị chìm vẫn chưa được trục vớt. Theo nhiều người dân địa phương, đoạn sông chỗ ghe bị chìm có độ sâu khoảng 9m, công tác trục vớt sẽ gặp nhiều khó khăn.Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố Cà Mau đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc./.