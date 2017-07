Sự ra đi của Chester Bennington để lại vô vàn tiếc nuối. (Nguồn: TMZ)

Theo trang TMZ đưa độc quyền, ca sỹ hát chính Chester Bennington của nhóm Linkin Park đã bất ngờ treo cổ tự tử. Anh qua đời tại một căn hộ thuộc quận L.A, Mỹ vào ngày 20/7.Thông tin về sự ra đi bất ngờ ở tuổi 41 của Chester nhanh chóng được xác nhận bởi các trang tin uy tín như BBC hay Reuters. Chester là thành viên nổi bật nhất của nhóm nhạc Linkin Park và từng cùng nhóm nhạc này ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ với các ca khúc như "In the End," "Somewhere I Belong" hay "Numb."Vào năm 2000, album đầu tay "Hybrid Theory" của Linkin Park được ra mắt và nhanh chóng làm mưa làm gió các bảng xếp hạng. "Hybrid Theory" đã được tiêu thụ 11 triệu bản và là album ra mắt thành công nhất đầu thế kỷ 21.Sau album kể trên, các album "Meteora," "Minutes to Midnight," "A Thousand Suns," "Living Things" và "The Hunting Pary" của Linkin Park đều gặt hái những thành công nhất định.Cùng Linkin Park, Chester Bennington đã nhận 2 giải Grammy và có 70 triệu đĩa được tiêu thụ trên toàn cầu. Dù có một sự nghiệp thành công song trong cuộc sống, Chester vật lộn với những chấn thương khi đi lưu diễn cũng như gặp vấn đề do thường xuyên sử dụng chất kích thích. Anh từng hai lần kết hôn và có sáu đứa con.Album cuối cùng mà Chester thực hiện cùng Linkin Park là "One More Light" đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard 200 hồi tháng Năm năm nay. Không ai ngờ rằng đó là ánh sáng cuối cùng của một trong những ca sỹ nổi tiếng nhất thế giới hiện tại./.