Năm nay, Taylor vắng mặt trong danh sách ''100 người ảnh hưởng nhất thế giới'' của Time.

Ed Sheeran và Taylor Swift ở lễ trao giải Grammy 2016.

Mới đây, nam ca sỹ Ed Sheeran xuất hiện trong danh sách ''100 người ảnh hưởng nhất thế giới'' do tạp chí Time bình chọn. Và Taylor Swift đã bày tỏ cảm nghĩ của mình: ''Ed được bảo vệ bởi một bộ áo giáp không bao giờ bị xuyên thủng. Khi một ý tưởng nào đấy của cậu bị thất bại, gần như ngay lập tức, Ed đưa ra một ý tưởng mới. Cậu ấy như một chiến binh không bao giờ bị đánh gục.''Nếu đang đoán Ed Sheeran là một chàng điển trai thì có lẽ bạn sai. Với vẻ ngoài mộc mạc, mái tóc hung đỏ, Ed gây thu hút bởi giọng ca thiên phú lẫn khả năng viết nhạc đầy biến hóa. Đĩa đơn đầu tiên ''The A Team'' trở thành cơn sốt đưa cái tên Ed Sheeran lan tỏa khắp thế giới. Và album đầu mang tên ''+'' giúp anh lọt vào danh sách đề cử Nghệ sỹ mới xuất sắc của Grammy 2014.Cả Ed Sheeran lẫn Taylor Swift đều là một trong những ca sỹ nổi tiếng có ảnh hưởng nhất, với hàng loạt những kỷ lục về lượng album bán ra, một danh sách dài các bài hit chễm chệ trên bảng xếp hạng Billboard, cùng các giải thưởng âm nhạc danh giá… Và chính niềm đam mê với âm nhạc đã gắn kết Taylor và Ed trở nên gắn bó hơn bao giờ hết.Đây không phải là lần đầu tiên Taylor nhắc về Ed đầy ngưỡng mộ như thế, chính cô đã kể lại rằng: ''Một vài năm trước, trong khoảnh khắc hiếm hoi cảm thấy bị người khác đánh bại, Ed nói với tôi rằng 'Em sẽ không bao giờ giành một giải Grammy nào cả.' Tôi đáp lại: 'Vâng, đúng rồi. Cậu sẽ càn quét hết các giải thưởng quan trọng nhất.'''Câu nói của Taylor như một lời tiên đoán khi sau nhiều lần được đề cử nhưng thất bại, năm 2016, Ed lần đầu đoạt tượng vàng Grammy với ca khúc của năm dành cho ''Thinking out loud.''Nữ ca sỹ ''Safe and Sound'' thậm chí nhảy lên vui mừng và khóc ngay khi tên người chiến thắng được công bố. Cô chạy đến ôm chầm lấy Ed để chúc mừng, trước khi quay sang ôm Selena Gomez để chia sẻ niềm vui. Kể cả khi Ed vượt mặt cô, giành giải thưởng quan trọng này. Taylor cũng không kềm được xúc động khi nghe Ed phát biểu trên bục nhận giải: ''Tôi muốn cám ơn ba mẹ, những người mà suốt bốn năm qua, năm nào cũng đến xem và khi thấy tôi thua, họ tự động viên rằng 'năm sau sẽ được.'''Bên cạnh đó, mỗi khi Ed sáng tác một bài hát mới, Taylor nhất định sẽ là một trong những người được nghe thử ca khúc đó đầu tiên, và ngược lại.​Trong những dòng tâm tình với Ed Sheeran vào sinh nhật lần thứ 25 của anh, Taylor đã viết: ''Ed và tôi đã lưu diễn cùng nhau trong Red Tour cả năm và chúng tôi nhìn thấy nhau gần như mỗi ngày. Tôi sống trong những khoảnh khắc mà cậu ấy sẽ xộc vào phòng thay đồ của tôi với bản nhạc mới chỉ để cho tôi nghe. Điều đó đã xảy ra thường xuyên đến nỗi nó trở thành bình thường và tôi không nghĩ Ed biết nó có ý nghĩa đối với tôi thế nào khi cậu muốn tôi nghe những bản nhạc của mình trước. Và chắc cậu ấy cũng không biết rằng niềm đam mê không ngừng nghỉ sáng tạo của cậu ấy đã truyền cảm hứng cho tôi. Nhưng hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của cậu ấy, vì thế tôi sẽ nói: Em xứng đáng với những gì em có, và những gì em sẽ chinh phục sắp tới, Ed à.''Ed cũng đã khiến các Swifties trên thế giới vỡ òa khi tiết lộ Taylor có thể sẽ tung ra sản phẩm mới vào cuối năm nay. ''Taylor Swift sẽ không ra mắt bất kỳ ca khúc nào cho đến cuối năm nay. Giáng sinh là thời điểm theo tôi là thích hợp nhất để Taylor làm điều này, vì tất cả mọi người khi ấy đều đang bận rộn với việc thu âm'' Ed Sheeran chia sẻ với đài BBC.Nếu thông tin này được tiết lộ từ ai đó khác thì ngườ hâm mộ có thể sẽ thấp thỏm hoài nghi, nhưng từ chính Ed thì chẳng sai được.Đã hơn một lần, báo chí đặt dấu chấm hỏi ở mối quan hệ của Ed và Taylor, nhưng sự thật, giữa họ không gì ngoài tình bạn đặc biệt. Taylor vẫn rời khỏi cuộc tình này đến công khai anh chàng khác, còn Ed Sheeran đã bí mật đính hôn với cô bạn gái lâu năm Cherry Seaborn. Điều quan trọng, giữa chốn showbiz đầy cạnh tranh vẫn có những tình bạn chân thành như cách họ tin tưởng vào tài năng của nhau, và luôn ủng hộ nhau trong bất cứ trường hợp nào./.