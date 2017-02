Lady Gaga ''bay dần dần từ trên nóc mái vòm sân vận động xuống dưới sân khấu.

Bộ trang phục thứ hai của Lady Gaga với phần áo mô phỏng áo bảo hộ của những vận động viên bóng bầu dục.

Lady Gaga và nhà thiết kế Donatella Versace trong hậu trường.

Lady Gaga lại một lần nữa ''nhắc nhở'' cho mọi người nhớ lại vì sao họ yêu quý cô. Đó là tài năng, những phần trình diễn hết mình và gu thời trang không lẫn vào đâu được.

Lady Gaga khỏe khoắn và năng động trong một thiết kế của Versace tại buổi họp báo./.

Không quá cầu kỳ, Lady Gaga chỉ mặc hai bộ trang phục cho phần trình diễn 13 phút của mình tại giải Siêu cúp Bóng bầu dục Super Bowl lần thứ 51.Donatella Versace thiết kế trang phục được làm riêng cho Lady Gaga với những điểm nhấn đặc trưng gắn liền với phong cách thời trang của cô như vai bồng, phom cứng, đính hạt lấp lánh,... Bà cũng đích thân có mặt để thưởng thức màn trình diễn đặc sắc của người bạn thân.Phần trình diễn kéo dài 13 phút của Lady Gaga bao gồm các ca khúc gắn liền với sự nghiệp và được mở màn bằng ca khúc ''God Bless America'' mang thông điệp yêu nước, thể hiện sự trân trọng một nước Mỹ đa sắc tộc.Khác với hình ảnh Lady Gaga trong quá trình quảng bá album mới ''Joanne,'' cô trở lại là Lady Gaga được công chúng mến mộ với các ca khúc ''Poker Face,'' ''Born This Way,'' ''Telephone,'' ''Just Dance,'' ''Bad Romance'',... Duy nhất chỉ có ca khúc ''Million Reasons'' được trích từ album ''Joanne'' mới được phát hành năm ngoái.Trong buổi họp báo công bố về phần trình diễn trong phần nghỉ giữa hiệp tại Super Bowl lần thứ 51, Lady Gaga cũng chọn mặc thiết kế khỏe khoắn trong bộ sưu tập Xuân Hè 2017 của Versace.