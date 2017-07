Cá tra Việt Nam được chế biến, tẩm ướp gia vị theo món lươn truyền thống của Nhật Bản bày bán tại siêu thị AEON. (Ảnh: Thành Hữu/TTXVN)



Đại diện Bộ Công Thương và cán bộ phụ trách siêu thị AEON Nhật Bản xem mặt hàng cá tra Việt Nam. (Ảnh: Thành Hữu/TTXVN)

Tại Nhật Bản, Ngày “Sửu” của mùa Hè được cho là thời điểm nóng nhất trong năm. Năm nay ngày “Sửu” mùa Hè rơi vào ngày 25/7. Trong những ngày này, thực phẩm truyền thống giải nhiệt của Nhật Bản như lươn được bán nhiều tại các siêu thị.Nhân dịp trên, siêu thị AEON Nhật Bản đã bán ra sản phẩm cá tra Việt Nam được chế biến và tẩm ướp theo gia vị món lươn truyền thống nước này.Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sản phẩm cá tra của Việt Nam được bày bán tại siêu thị AEON Nhật Bản được xếp vào danh sách các mặt hàng “Top Valu” - tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm hàng đầu bán tại các siêu thị Nhật Bản.Ông Keisuke Hino - quản lý bộ phận hàng thủy sản AEON khu vực Bắc Kanto Niigata - nêu rõ để đạt được tiêu chuẩn “Top Valu,” các mặt hàng phải đáp ứng thị hiếu của khách hàng và được chế biến theo quy trình chặt chẽ của AEON đảm bảo độ tin cậy và chất lượng.Cũng theo ông Hino, sản phẩm cá tra Việt Nam được chế biến và tẩm ướp theo gia vị của món lươn truyền thống Nhật Bản được bày bán tại siêu thị AEON từ tháng Sáu năm nay, trong tương lai AEON dự kiến có đề án mở rộng bán ra sản phẩm này.Cùng với các mặt hàng nông sản như chuối, xoài, thanh long ruột đỏ, cá tra cũng được coi là mặt hàng chiến lược, góp phần nâng kim ngạch thương mại của Việt Nam đối với Nhật Bản.Ông Tạ Đức Minh, Tham tán, Trưởng Đại diện Bộ Công Thương tại Nhật Bản cho biết năm 2016, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Nhật Bản đạt khoảng 14 triệu USD; trong năm tháng đầu năm, kim ngạch mặt hàng thủy sản này đạt khoảng 7 triệu USD.Theo ông Tạ Đức Minh, để đẩy mạnh xuất khẩu cá tra Việt Nam vào thị trường Nhật Bản, ngoài việc đảm bảo vệ sinh, an toàn theo tiêu chuẩn của Nhật Bản, quy trình nuôi, đóng gói bao bì, nhãn mác cũng rất quan trọng. Đối với thị trường Nhật Bản, trước mắt Việt Nam cần duy trì xuất khấu ổn định đối với thị trường này, sau đó nghiên cứu bổ sung thêm danh mục hàng hóa xuất khẩu mới.Các mặt hàng thuộc “Top Valu” phải đảm bảo được năm tiêu chí là: sản phẩm được tạo ra theo thị hiếu người tiêu dùng; sản phẩm hướng tới sự an tâm của khách hàng bởi sự an toàn, thân thiện môi trường; thông tin cần thiết về sản phẩm được thể hiện đầy đủ, dễ hiểu; sản phẩm có giá thành hợp lý; và có cam kết luôn làm hài lòng khách hàng.Những mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản như cá tra không chỉ hướng tới người tiêu dùng nước này, mà còn hướng tới nhu cầu của người Việt Nam tại Nhật Bản, trong bối cảnh số lượng người Việt sinh sống và làm việc tại Nhật Bản đang không ngừng tăng lên. Đây cũng chính là mục tiêu của cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại nước ngoài năm 2017./.