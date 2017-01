Khách du lịch ở biển Campuchia. (Ảnh: Chanh Đa/Vietnam+)

Mặc dù người dân Campuchia không đón Tết cổ truyền của người Việt Nam và Trung Quốc nhưng lượng du khách trong và ngoài nước đến thăm tỉnh Preah Sihanouk - một trong những điểm du lịch biển hàng đầu tại đất nước "chùa Tháp" - tăng cao trong ba ngày Tết (từ 27 đến 29/1) năm nay.Trưởng Trung tâm Du lịch tỉnh Preah Sihanouk, ông Tang Sochet Krishna cho biết trong ba ngày 27-29/1, lượng du khách trong và ngoài nước đến tham quan tại tỉnh đã tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái, với hơn 80.000 lượt người.Ông Tang Sochet Krishna cho biết do lượng du khách tăng cao nên dù giá phòng đã tăng gấp đôi so với ngày thường, tình trạng "cháy phòng" vẫn xảy ra. Tuy nhiên, giá dịch vụ ăn uống được giữ ở mức bình thường.Các công ty du lịch đã phải hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu khách tham quan các đảo bằng cách tăng chuyến và tăng tàu.Là một trong những “thiên đường” du lịch của Campuchia, mỗi năm tỉnh Preah Sihanouk đón hàng trăm ngàn du khách đến tham quan du lịch, nhờ có các bãi biển đẹp (như bãi Independence, Ochheuteal, Otres, Long Beach).Các đảo được du khách tham quan nhiều nhất nhờ vẻ hoang sơ và phong cảnh đẹp, môi trường hầu như chưa bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm là Koh Rong, Koh Rong Sanloem, Koh Ta Kiev, Koh Thmei, Koh Russei...Ngoài Preah Sihanouk, Campuchia còn có các điểm du lịch biển tại các tỉnh khác nằm ở phía Tây Nam nước này như Koh Kong, Kampot, Kep./.