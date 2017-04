Toàn cảnh Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Theo Ban Quản lý các Khu du lịch thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, rất nhiều du khách đã chọn điểm đến là thành phố Vũng Tàu.Tính đến trưa 30/4, đã có gần 70.000 lượt du khách đổ về các bãi tắm, điểm tham quan ở Vũng Tàu.Trước đó, ngày 29/4 vừa qua, thành phố Vũng Tàu đã đón 24.000 lượt du khách.Lượng khách đến các điểm tham quan, bãi tắm ở Vũng Tàu tăng cao trong ngày 30/4 là do khá nhiều công ty, xí nghiệp ở các tỉnh, thành phố lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn làm việc vào ngày 29/4.Từ tối 29/4 và sáng 30/4, du khách đã nườm nượp đổ về thành phố Vũng Tàu, các phương tiện phải di chuyển chậm trên tuyến Quốc lộ 51 và tại một số điểm nút giao thông trong thành phố Vũng Tàu.​Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã tổ chức các đoàn kiểm tra tại các nhà hàng, nhà nghỉ trên địa bàn, tăng cường quản lý việc niêm yết giá, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.Ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu trong ngày 29 và 30/4, các bãi biển đều rất sạch sẽ, không còn tình trạng kinh doanh phao bơi, dù che lộn xộn như trước đây.Để đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tăng cường lực lượng cho Công an thành phố Vũng Tàu.Tối 29/4, qua tuần tra, lực lượng Công an thành phố Vũng Tàu đã tạm giữ hơn 20 xe máy của các đối tượng lạng lách, phóng nhanh vượt ẩu.Lực lượng cứu hộ, cứu nạn cũng luôn túc trực tại các bãi tắm, hướng dẫn du khách tắm biển tránh xa khu vực ao xoáy và sẵn sàng ứng cứu, kịp thời thông báo, tìm kiếm một số trường hợp trẻ lạc tại các bãi tắm, điểm tham quan./.