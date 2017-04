Người dân Libya. (Nguồn: Reuters)

Sau những cuộc đàm phán kéo dài, đại diện Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được Liên hợp quốc hậu thuẫn và Quân đội Quốc gia Libya (ANL) của Tướng Khalifa Haftar ở miền Nam đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 3 ngày.Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, phát biểu trên kênh Al-Ahrar của Libya ngày 16/4, một thành viên của phái đoàn Amazigh làm trung gian trong quá trình đàm phán, ông Hisham Abushkiwat, nói rằng lệnh ngừng bắn là kết quả của các cuộc đàm phán nhằm ngăn chặn cuộc chiến giữa hai phe đối địch tại Libya.Ông Abushkiwat cho biết các cuộc họp đều mang lại các kết quả đáng mừng và điều quan trọng nhất là "thoả thuận ngừng bắn ngay lập tức trong thời hạn ba ngày."Bạo lực leo thang ở miền Nam Libya trong những ngày gần đây khi các lực lượng trung thành với tướng Haftar đã chiếm được căn cứ không quân Timnahent trong khu vực, gần thành phố Sebha, cách thủ đô Tripoli 600 km về phía Nam.Ngày 16/4, trong thư gửi Liên minh châu Âu (EU), Liên hợp quốc và Liên đoàn Arab (AL), Thủ tướng Fayez al-Sarraj yêu cầu 3 thể chế này thể hiện thái độ cứng rắn và đưa ra giải pháp trước tình hình leo thang quân sự, đồng thời khẳng định GNA ủng hộ mọi quyết định nhằm tái lập an ninh và ổn định tại Libya.Thủ tướng Libya cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp khẩn cấp nhằm chấm dứt tình hình đang xấu đi tại miền Nam nước này.Libya rơi vào bất ổn triền miên kể từ sau cuộc chính biến lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi hồi năm 2011. Hai chính quyền đối địch đã tồn tại song song ở Libya, một tại thành phố Tripoli và một tại thành phố cảng Đông Bắc Tobruk.Tháng 12/2015, dưới sự hỗ trợ của Liên hợp quốc, chính phủ đoàn kết dân tộc do Hội đồng Tổng thống lãnh đạo, nhằm thay thế cho các chính quyền nhỏ lẻ và đối địch, đã được thành lập và bắt đầu hoạt động tại Tripoli từ ngày 30/3/2016.Tuy nhiên, chính phủ đoàn kết đang phải nỗ lực xác lập quyền lãnh đạo trên cả nước, trong bối cảnh Quốc hội tại Tobruk cho tới nay vẫn từ chối ủng hộ tiến trình này./.