Cuộc sống của người dân Triều Tiên tại một làng gần biên giới với Hàn Quốc. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo Sputnik, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định các biện pháp trừng phạt được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc​ thông qua hôm 5/8 sẽ gây ra hậu quả nặng nề cho nền kinh tế Triều Tiên.Trên trang mạng Twitter, ông Trump nêu rõ: "Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa bỏ phiếu 15-0 ủng hộ lệnh trừng phạt Triều Tiên. Trung Quốc và Nga đã bỏ phiếu cùng với chúng ta. Đó là sự tác động tài chính rất lớn. Nghị quyết của Liên hợp quốc là gói các biện pháp trừng phạt kinh tế lớn nhất đối với Triều Tiên từ trước đến nay, sẽ khiến Triều Tiên thiệt hại hơn 1 tỷ USD."Nghị quyết quy định lệnh cấm nhập khẩu sắt, quặng sắt, chì, than và hải sản từ Triều Tiên. Ngoài ra, các tài khoản của Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên sẽ bị đóng băng, các tàu biển của Triều Tiên vi phạm nghị quyết Liên hợp quốc sẽ bị thương cảng tất cả các nước từ chối.Các quốc gia thành viên Liên hợp quốc có nghĩa vụ không tăng số lượng công nhân Triều Tiên lao động trên lãnh thổ của mình, không tạo các liên doanh mới với Triều Tiên và không mở rộng những doanh nghiệp hiện có.Nghị quyết áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với những cá nhân có liên quan đến các chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng./.