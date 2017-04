Xe chở hệ thống THAAD vào khu vực lắp đặt ở Seongju ngày 26/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin ngày 28/4, các chính đảng tại Hàn Quốc có những phản ứng khác nhau về tuyên bố trước đó cùng ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Seoul phải trả tiền cho hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đang được lắp đặt tại Hàn Quốc.Bản tin của Yonhap cho biết trong bối cảnh chỉ còn 11 ngày nữa là đến ngày bầu cử tổng thống Hàn Quốc, một số đảng tỏ ra cẩn trọng nhằm tránh bị ảnh hưởng bởi vấn đề vẫn đang gây chia rẽ này, trong khi một số khác tức giận trước phát biểu của ông Trump.Đảng Dân chủ theo đường lối tự do cho rằng việc ông Trump nêu vấn đề này đã làm gia tăng sự cần thiết của việc phải thảo luận giữa chính quyền mới của Hàn Quốc và chính quyền Tổng thống Trump.Đảng Hàn Quốc Tự do theo đường lối bảo thủ thì cho rằng ông Trump đưa ra phát biểu trên do lo ngại về khả năng một nhà lãnh đạo cánh tả có thể giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 9/5 tới.Trong khi đó, đảng Nhân dân theo đường lối trung tả đòi chính phủ hiện nay phải làm rõ liệu có phải họ đã có một thỏa thuận ngầm với Washington về THAAD hay không, còn đảng Bareun theo đường lối bảo thủ thì cho rằng phát biểu của ông Trump đã đi trệch khỏi thỏa thuận hiện nay giữa hai bên về việc triển khai hệ thống vũ khí này. Còn bà Sim Sang-jeung của đảng Công lý theo đường lối cấp tiến đòi Mỹ rút THAAD khỏi Hàn Quốc vì nước này không cần loại vũ khí chỉ để phục vụ lợi ích của Mỹ./.