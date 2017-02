Máy bay chiến đấu F-35 trình diễn tại triển lãm hàng không Farnborough, tây nam London ngày 12/7/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc ​phòng Israel ngày 12/2 cho biết các công ty quốc phòng của Israel đã kiếm được gần 1.07 tỷ USD từ các dự án liên quan đến chương trình sản xuất chiến đấu cơ đa nhiệm F-35 của Mỹ kể từ năm 2010.Cũng theo Bộ Quốc ​phòng Israel, năm 2016, các công ty quốc phòng của nước này đã kiếm được nhiều hợp đồng mới trị giá 258 triệu USD từ tập đoàn chế tạo máy bay Lockheed Martin là nhà sản xuất chiến đấu cơ đa nhiệm F-35.Tổng số các hợp đồng do các công ty quốc phòng Israel nhận được‎ cho đến nay vào xấp xỉ 1.033 tỷ USD, liên quan đến chương trình F-35.Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Avi Dadon cho biết chương trình hợp tác sản xuất giữa nhà sản xuất máy bay tiêm kích F-35 và ngành công nghiệp quốc phòng Israel trong năm qua đã mang lại lơi ích kinh tế cho Israel.Một dự án hợp tác trị giá khoảng 206 triệu USD hy vọng sẽ được k‎ý giữa công ty Elbit Systems của Israel và công ty American Rockwell Collins của Mỹ, chuyên về sản xuất mũ phi công hiện đại nhất cho chiến đấu cơ F-35.Chiếc mũ phi công hiện đại này được thiết kế với màn hình cho phép phi công quan sát ở góc 360 độ từ buồng lái nhờ các camera gắn trên máy bay.Ngoài ra, công ty Elbit System sẽ nhận một hợp đồng trị giá 16.6 triệu USD , liên quan đến sản xuất thân chiến đấu cơ F-35. Một một hợp đồng trị giá xấp xỉ 26 triệu USD sẽ do Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) ký, liên quan đến sản xuất cánh máy bay F-35.Trong khi một dự án khác trị giá khoảng 9.4 triệu USD được chia cho một số các công ty quốc phòng khác, liên quan đến sản xuất bộ đàm liên lạc, thiết bị giả lập buồng lái, và một vài chi tiết khác của chiến đấu cơ F-35.Việc sản xuất chiến đấu cơ F-35 được xem là chương trình sản xuất vũ khí đắt nhất thế giới.Tổng số tiền để sản xuất 2,443 chiếc đã lên đến con số 379 tỷ USD. Trong đó, Israel đã đặt mua 50 chiếc, hầu hết số còn lại sẽ được trang bị cho không quân Mỹ.Vào tháng 12 năm ngoái, Israel đã tiếp nhận hai chiếc F-35 đầu tiên.Mỗi chiến chiến đấu cơ F-35 thế hệ thứ 5 này trị giá xấp xỉ 100 triệu USD tùy thuộc vào chủng loại và chi tiết kỹ thuật, tuy nhiên giá sản xuất sẽ giảm đi chút ít khi mà nhiều máy bay được sản xuất.Gần đây, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã có cuộc họp với một số quan chức quân đội hàng đầu nhằm thảo luận về những cách thức để giảm bớt chi tiêu, đặc biệt là chi phí cho chương trình phát triển máy bay chiến đấu F-35 do hãng Lockheed Martin sản xuất.AFP đưa tin, ngày 27/1, Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã ra lệnh xem xét lại chương trình máy bay chiến đấu tàng hình F-35 do Lockheed Martin sản xuất, sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ trích gay gắt chương trình trị giá 400 tỷ USD này.Bên cạnh đó, ông Mattis đã ra một chỉ thị tương tự xem xét lại khoản chi phí 4 tỷ USD nhằm phát triển chuyên cơ mới cho Tổng thống.Ông cũng cho hay Thứ trưởng Quốc phòng sẽ giám sát quá trình này, nhằm tìm cách “cắt giảm đáng kể chi phí,” trong khi vẫn đảm bảo các máy bay F-35 mới, tiêu tốn 100 triệu USD mỗi chiếc, đáp ứng các nhu cầu quốc phòng của Mỹ.Ngoài ra, ông Mattis lưu ý công tác xem xét lại này sẽ so sánh F-35 với chiến đấu cơ F-18 Super Hornet do Boeing chế tạo để xem máy bay F-18 - với chi phí ít hơn đáng kể, có đáp ứng được nhu cầu của Mỹ hay không.Tập đoàn chế tạo máy bay cho biết họ sẽ sẵn sàng xem xét và cho biết giá thành sản xuất sẽ giảm khi nhiều máy bay được sản xuất.Chương trình sản xuất máy bay F-35 được coi là hợp đồng "béo bở" của Lockheed Martin, chiếm tới 20% trong tổng thu nhập 46 tỷ USD năm ngoái của hãng này.Tuy nhiên, chương trình này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của Tổng thống Trump với chi phí quá tốn kém, lên tới 379 tỷ USD cho tổng cộng 2.443 chiếc.Theo tính toán của các chuyên gia, sau khi đi vào hoạt động, tổng chi phí bảo trì và các chi phí khác liên quan cho phi đội F-35 có niên hạn tới năm 2070 sẽ lên tới 1.500 tỷ USD./.