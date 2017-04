Lãnh đạo GERB, cựu Thủ tướng Boyko Borisov. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 27/4, Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov đã chính thức được trao quyền thành lập chính phủ mới sau khi đảng Công dân Bulgaria vì sự phát triển châu Âu (GERB) của ông đạt được thỏa thuận liên minh với liên minh Những người yêu nước thống nhất (UP).Tổng thống Rumen Radev đã yêu cầu Thủ tướng Borisov đáp ứng những kỳ vọng cấp thiết nhất của người dân Bulgaria về an ninh, thu nhập, công lý và pháp trị.Theo thỏa thuận liên minh đạt được giữa GERB và UP, một liên minh gồm 3 đảng dân tộc cực đoan, các quyết định trong liên minh sẽ được đưa ra theo phương thức đồng thuận.Dự kiến ngày 3/5 tới, Thủ tướng Borisov sẽ công bố danh sách Nội các hoàn chỉnh, chỉ 1 ngày trước khi Nội các tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội.Ngoài ra, Nội các của Thủ tướng Borisov sẽ có 4 Phó Thủ tướng và 17 Bộ trưởng, trong đó UP sẽ giữ nhiều vị trí Bộ trưởng.Với thỏa thuận này, chính phủ mới của Bulgaria sẽ lần đầu tiên có các thành viên của đảng dân tộc cực đoan tham gia.Giới phân tích dự báo với sự tham gia của các đảng dân tộc cực hữu này, các quan điểm phản đối người nhập cư và kêu gọi cải cách Liên minh châu Âu của Bulgaria sẽ càng cứng rắn hơn.Trong cuộc bầu cử trước thời hạn hôm 26/3 vừa qua, GERB giành được 95 ghế trong tổng số 240 ghế Quốc hội không đủ để GERB tự đứng ra thành lập chính phủ.Do vậy, GERB đã tiến hành thỏa thuận với UP, đảng giành được 27 ghế trong Quốc hội./.