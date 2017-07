Khói bốc lên sau cuộc giao tranh ở quận al-Sinaa, phía Đông thành phố Raqa ngày 21/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 26/7, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) đã "hất cẳng" IS ra khỏi một nửa Raqa, thành trì của IS tại Syria, sau chưa đầy 2 tháng SDF tiến vào thành phố này.Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) là một liên minh do Mỹ hậu thuẫn để chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Người đứng đầu SOHR Rami Abdel Rahman nói: "SDF giờ đây đã kiểm soát 50% thành phố Raqa, bất chấp sự chống trả quyết liệt của IS."Bên cạnh đó, SOHR cũng cho biết thêm cùng ngày, một cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu đã khiến 29 dân thường thiệt mạng ở Raqa.Ông Rahman nói thêm: "Ít nhất 8 trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng"./.