Người dân xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La thu hái mận hậu. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Hiện nay ở Sơn La, mận hậu đang dần trở thành cây mang lại nguồn thu nhập lớn, giúp thay đổi cuộc sống cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên, năm nay, khi mới chỉ bước vào những ngày đầu tiên của mùa thu hoạch mận, đã có những biến động lớn về giá thu mua.Giá mận “lao dốc” trong những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của các hộ trồng mận. Hiện nay, giá bán mận giảm xuống chỉ còn có 10.000 đồng đến 15.000 đồng/kg.Khu vườn rộng gần 4 ha của gia đình ông Tòng Văn Hoàn, bản Bóng Phiêng, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La mấy hôm nay trở nên im ắng. Chỉ cách đây chưa lâu, khu vườn này vẫn còn ồn ào, náo nhiệt bởi công việc thu hái mận để mang đi bán.Hiện gia đình ông quyết định không hái mận hậu nữa do giá bán mận giảm xuống chỉ còn có 12.000 đồng đến 15.0000 đồng/kg, thấp hơn gần 10.000 đồng so với vài ngày trước.Ông Tòng Văn Hoàn cho biết khu vườn của gia đình ông được trồng xen mận hậu và càphê, mỗi năm cũng cho thu hoạch gần 200 triệu đồng. Những vụ mận trước, giá cả lúc đầu mùa luôn ổn định, nhưng năm nay giá đột ngột giảm xuống.Còn tại các điểm thu mua mận trên địa bàn xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, không khí mua bán cũng không còn tập nập như những ngày trước. Tại đây, những hộ gia đình đã hái mận hậu đang tranh thủ bán hết dù giá thấp.Bà Trần Thị Nụ, chủ cơ sở thu mua mận ở thành phố Sơn La, cho biết những ngày trước, giá thu mua là 20.000 đồng đến 21.000 đồng, nhưng giờ xuống chỉ còn bằng một nửa, nguyên nhân một phần là do bà con hái nhiều quả xanh và nhỏ.Hiện mới chỉ là những ngày đầu tiên của vụ thu hoạch mận hậu và sang đầu tháng Sáu, mận sẽ được thu mua nhiều hơn. Tuy nhiên, trước biến động của giá mận trong những ngày qua, câu chuyện được mùa mất giá lại khiến những người trồng mận không khỏi lo lắng.Ông Quàng Văn Lẻ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La cho biết những năm gần đây, việc phát triển cây mận trên địa bàn xã rất mạnh. Thu nhập từ cây mận hậu và mận cơm mang lại hiệu quả hơn do chi phí thấp, không vất vả chăm sóc như cây càphê. Tuy nhiên, giá cả và đầu ra là điều khiến người dân lo lắng nhất bởi tất cả mận trong vùng đều do tư thương thu mua.Hiện tỉnh Sơn La có tổng diện tích mận cho thu hái đạt trên 4.000 ha. Sản lượng thu hoạch ước đạt hơn 40.000 tấn quả tươi/năm./.