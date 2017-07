Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh tại Idlib ngày 25/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/7, các nhóm phiến quân Hồi giáo đối địch Ahrar al-Sham và Hayat Tahrir al-Sham tại Syria đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn trong vài ngày tới tại tỉnh Idlib.Theo tuyên bố của Ahrar al-Sham, nhóm này cùng một số phe phái khác cũng sẽ rút khỏi khu vực cửa khẩu Bab al-Hawa tại biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, để một “chính quyền dân sự” kiểm soát khu vực trên.Trước đó, nhóm Hayat Tahrir al-Sham, do chi nhánh cũ của mạng lưới al-Qaeda tại Syria cầm đầu, đã bao vây nhóm Ahrar al-Sham sau khi tiến vào khu vực cửa khẩu Bab al-Hawa.Giao tranh giữa Ahrar al-Sham và Hayat Tahrir al-Sham - 2 nhóm phiến quân đang tranh giành ảnh hưởng tại tỉnh Idlip - tỉnh duy nhất của Syria vẫn do phiến quân chiếm giữ hoàn toàn, được coi là ác liệt nhất tại khu vực này.Hayat Tahrir al-Sham đã chiếm ưu thế tại một số khu vực, trong đó có khu vực cửa khẩu Bab al-Hawa - tuyến đường tiếp viện quan trọng cho lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ hy vọng việc thiết lập các khu vực giảm căng thẳng tại Syria sẽ giúp thúc đẩy cuộc chiến chống nhóm phiến quân Mặt trận Al-Nusra./.