Binh sỹ Philippines trưng bày số vũ khí thu giữ trong chiến dịch chống phiến quân ở Marawi. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngày 29/7, hội nghị về vấn đề chống khủng bố do Indonesia và Australia đồng tổ chức đã bế mạc tại thành phố Manado thuộc tỉnh Bắc Sulawesi của Indonesia, với cam kết tăng cường hợp tác trước mối đe dọa ngày một gia tăng của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.Trong tuyên bố chung, các bộ trưởng của 6 quốc gia tham dự hội nghị đã kêu gọi tăng cường chia sẻ thông tin, cũng như hợp tác kiểm soát biên giới, cải cách luật pháp và ngăn chặn việc các phần tử Hồi giáo cực đoan sử dụng mạng xã hội để lên kế hoạch tấn công và tuyển mộ chiến binh.Các đại diện đến từ Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Brunei và Philippines cùng 2 nước Australia và New Zealand cũng cam kết hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật ở Trung Đông trong vấn đề chống khủng bố.Tại hội nghị kéo dài một ngày, các bên tập trung thảo luận những thách thức xuất phát từ chủ nghĩa khủng bố đang gia tăng ở Đông Nam Á, cũng như quan ngại tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang âm mưu thành lập cái gọi là "vương quốc Hồi giáo" khu vực ở Philippines, nơi các lực lượng chính phủ đang chiến đấu chống lại các tay súng ủng hộ IS tại một thành phố miền Nam nước này.Theo các nguồn tin thực thi pháp luật cấp cao tại cuộc họp, các nước Trung Đông, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ tham dự một hội nghị thượng đỉnh nhằm xây dựng hợp tác giữa khu vực này và Đông Nam Á.Trước đó, Tổng Chưởng lý Australia George Brandis ngày 28/7 cảnh báo IS có thể tiến hành các bước thành lập cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo tại châu Á" khi thể hiện quan ngại về mối đe dọa khủng bố ở các nước láng giềng đang gia tăng, đặc biệt là tại Philippines.Theo quan chức này, các nước cần cảnh giác trước nguy cơ các phần tử khủng bố quay trở về từ các vùng chiến sự, cho rằng đây là nhóm đối tượng có xu hướng bạo lực lớn, cũng như khả năng gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho khu vực.Theo cảnh sát Indonesia, hiện có hàng trăm tay súng đến từ Đông Nam Á tham gia hàng ngũ của IS tại Iraq và Syria.Riêng tại Indonesia có hơn 500 đối tượng gia nhập IS, trong đó có hơn 100 đối tượng là nữ giới./.