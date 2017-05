Quang cảnh vòng đàm phán hòa bình ở Syria diễn ra ở thủ đô Astana của Kazakhstan hồi tháng 1. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 2/5, một phái đoàn của phe đối lập Syria đã đến thủ đô Astana của Kazakhstan để tham gia cuộc đàm phán do Nga làm trung gian nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc nội chiến dai dẳng ở quốc gia Trung Đông này.Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Kazakhstan cho biết phái đoàn trên do thủ lĩnh nhóm Jaish al-Islam, ông Mohammad Alloush​ dẫn đầu, đã đến Astana để tham gia vòng đàm phán thứ tư với Chính phủ Syria và các cường quốc chủ chốt, dự kiến diễn ra ngày 3-4/5 tới.Một cố vấn của phe đối lập chính Ủy ban Đàm phán cấp cao (HNC), ông Yehya Aridi​ cho biết nhóm này vẫn sẽ tham gia vòng đàm phán tới với thành phần gần như trong các vòng trước.Trước đó, ngày 1/5, phái đoàn Chính phủ Syria do Đại diện thường trực của nước này tại Liên hợp quốc​ Bashar Jaafari dẫn đầu cũng đã tới Kazakhstan để tham gia đàm phán.Đây là vòng đàm phán mới nhất về Syria kể sau khi Mỹ tấn công tên lửa nhằm vào một căn cứ quân sự của Syria, làm phức tạp thêm tình hình ở nước này nói riêng cũng như khu vực Trung Đông nói chung, khiến cho tiến trình hòa bình càng trở nên mong manh hơn.Dự kiến, Đặc phái viên Liên hợp quốc Staffan de Mistura​ cũng sẽ tham gia cuộc hòa đàm tới nhằm mở đường cho một vòng đàm phán mới do Liên hợp quốc làm trung gian tại Geneva (Thụy Sĩ) trong tháng 5 này.Astana đã đăng cai tổ chức 3 vòng đàm phán hòa bình về khủng hoảng Syria vào các ngày 23-24/1, 16/2 và 14-15/3.Các cuộc đàm phán tại Astana, do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ, được xem như một sự bổ sung cho các cuộc đàm phán ở Geneva, song cả hai cơ chế đàm phán này hiện đều chưa đạt đột phá nào trong khi số người thiệt mạng trong nội chiến ở Syria vẫn không ngừng tăng.Kể từ khi bùng phát vào tháng 3/2011 đến nay, cuộc nội chiến tại Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 320.000 người./.