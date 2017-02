Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào khu vực ngoại ô phía tây Al-Bab ngày 9/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, binh sỹ nước này và các phe nhóm nổi dậy Syria đã tiến vào trung tâm trị trấn Al-Bab, thành trì của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Bắc Syria, đồng thời khẳng định việc giành quyền kiểm soát thị trấn này chỉ là "vấn đề thời gian."Phát biểu trước báo giới tại thành phố Istanbul trước khi lên đường công du tới các nước Vùng Vịnh, Tổng thổng Erdogan thông báo: "Al-Bab hiện đang bị bao vây từ các ngả. Các lực lượng của chúng tôi đã tiến được vào trung tâm thị trấn cùng với quân nổi dậy Syria."Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định rằng chỉ là "vấn đề thời gian" trước khi các lực lượng đồng minh (quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng nổi dậy Syria) tới kiểm soát hoàn toàn trị trấn điểm nóng Al-Bab.Theo ông Erdogan, các tay súng IS đã bắt đầu rút khỏi Al-Bab.Ông Erdogan cũng tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không ngừng các hoạt động quân sự sau khi chiếm được Al-Bab, hàm ý rằng thị trấn Al-Bab không phải là mục tiêu cuối cùng của Ankara.Ông nhấn mạnh: "Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là loại bỏ IS trong khu vực. Trung tâm chính của IS không phải là Al-Bab, mà là Raqa. Một khi Raqa được giải phóng, khu vực sẽ không còn bóng khủng bố"./.