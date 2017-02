Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 7/2 đã điện đàm với người đồng cấp Mexico Salvador Cienfuegos và Bộ trưởng Hải quân nước này, Đô đốc Vidal Soberon, và nhấn mạnh những cam kết của hai nước sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ quốc phòng song phương.Trong một tuyên bố sau cuộc điện đàm, Lầu Năm Góc nêu rõ: "Bộ trưởng Mattis ca ngợi vai trò lãnh đạo ngày càng tăng của Mexico tại khu vực và ủng hộ thiện chí của Mexico trong việc đăng cai tổ chức Hội nghị An ninh Trung Mỹ vào tháng Bảy tới."Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Mexico Miguel Angel Osorio Chong và Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ John Kelly ngày 8/2 đã nhất trí sớm gặp nhau tại thủ đô Mexico City trong bối cảnh quan hệ song phương đi xuống sau các kế hoạch của Mỹ về thiết lập một bức tường biên giới giữa hai nước.Trong một cuộc điện đàm, hai bộ trưởng đã bàn về những tiến triển đạt được trong việc đảm bảo an toàn và thịnh vượng cho người dân tại khu vực hai bên đường biên giới.Những đánh giá mới đây của Bộ trưởng Nội vụ Mexico ngược lại với thực tế rằng hai quốc gia Bắc Mỹ này đang có những tranh cãi gay gắt nhất trong nhiều thập kỷ qua./.