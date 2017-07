Bộ trưởng phụ trách an ninh của Indonesia Wiranto. (Nguồn: kompas.com)

Ngày 31/7, quan chức cấp cao Indonesia cho biết nước này cùng Malaysia, Philippines, Australia, New Zealand và Brunei đã cùng nhau cam kết đẩy mạnh hợp tác chống khủng bố sau cuộc tấn công của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Philippines.Bộ trưởng phụ trách an ninh của Indonesia Wiranto đưa ra thông báo trên sau khi dự hội nghị an ninh tiểu vùng về chống khủng bố ngoại quốc và khủng bố xuyên biên giới, tổ chức tại thành phố Manado thuộc tỉnh Bắc Sulawesi của Indonesia cuối tuần qua.Theo ông Wiranto, hội nghị đã nhất trí thành lập một diễn đàn tiểu vùng về chống các phần tử khủng bố ngoại quốc, qua đó tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các lực lượng thực thi pháp luật và tình báo của các quốc gia.Các nước tham dự cũng nhất trí hợp tác với các công ty cung cấp dịch vụ truyền thông xã hội, chia sẻ video và tin nhắn điện tử để giám sát sự hiện diện của các phần tử khủng bố cũng như ngăn chặn các hành vi khủng bố.Bên cạnh đó, các quốc gia cũng thống nhất triển khai hoạt động nghiên cứu so sánh đặc thù của chủ nghĩa khủng bố ở mỗi nước, đồng thời đẩy mạnh phối hợp giữa các cơ quan và thể chế tài chính trong khu vực để sớm ngăn chặn hoạt động cung cấp tài chính cho các phần tử khủng bố.​Ông Wiranto cho biết dự kiến hội nghị sẽ được nối lại vào năm sau.Hội nghị diễn ra trong bối cảnh IS đang mở rộng ảnh hưởng sang khu vực Đông Nam Á và đặc biệt gây quan ngại với một loạt diễn biến tại Phillipines.Các tay súng phiến quân ẩn náu tại đảo Basilan thề trung thành với IS đã chiếm giữ một số vùng tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines, từ tháng Năm vừa qua, gây ra các cuộc giao tranh làm hơn 500 người thiệt mạng.Phillipines đã ban bố thiết quân luật trong 60 ngày trên toàn vùng Mindanao từ ngày 23/5, sau đó đã gia hạn thiết quân luật đến cuối năm nay nhằm tạo điều kiện cho lực lượng an ninh tiêu diệt khủng bố./.