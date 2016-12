Tàu thuyền đang neo đậu tránh trú bão tại âu thuyền Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định. (Ảnh: Viết Ý/TTXVN)

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai-Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 44 ngày 26/12 gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang; các Bộ Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông Tấn xã Việt Nam, Hệ thống Đài thông tin duyên hải.Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều nay (26/12) vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 900km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135km/giờ), giật cấp 14-15.Vùng nguy hiểm gió mạnh từ cấp 6 trở lên phía Bắc vĩ tuyến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114 độ Kinh Đông. Gió mạnh từ cấp 8 trở lên phía Bắc vĩ tuyến 13,0 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.Để chủ động đối phó với diễn biến của bão số 10 và mưa lũ, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai-Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh/thành phố, các Bộ, ngành theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời, đầy đủ cho các chủ phương tiện, người lao động, ngư dân đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng tránh, thoát khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.Kiểm đếm, duy trì liên lạc thường xuyên với thuyền trưởng, chủ các phương tiện và các cơ quan chức năng để xử lý kịp thời các tỉnh huống xấu có thể xảy ra.Rà soát, sẵn sang phương án sơ tán dân khỏi những nơi nhà cửa không đảm bảo an toàn, những khu vực trũng, thấp có nguy cơ ngập lụt ven song, ven biển; các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt mưa, lũ lớn kéo dài vừa qua cần theo dõi sát sao tình hình mưa lũ để có biện pháp bảo đảm an toàn hồ chứa và điều chỉnh lịch thời vụ gieo trồng vụ Đông Xuân cho phù hợp.Triển khai phương án ứng phó mưa lũ theo các cấp báo động và theo phương châm 4 tại chỗ; có phương án chặt chẽ kiểm soát việc đi lại của người dân qua các khu vực ngầm, tràn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người; sẵn sang lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia chỉ đạo các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực, tỉnh bám sát diễn biến của báo và mưa lũ để dự báo, cảnh báo kịp thời cho các địa phương chủ động ứng phó; các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo, tăng cường thời lượng phát song để các cấp chính quyền, người dân nắm bắt được thông tin về diễn biến của bão, mưa lũ và chủ động các biện pháp phòng chống.Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh/thành phố, các Bộ, ngành tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai-Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.Theo báo cáo nhanh của Tổng cục Thủy sản tính đến 7 giờ ngày 26/12, số lượng các tàu thuyền quan sát từ Hệ thống Movimar và Trạm bờ có 175 tàu cá đang hoạt động trong vùng dự kiến ảnh hưởng của bão số 10 (Nock-ten) (Quảng Bình: 4 tàu; Quảng Nam: 2 tàu; Quảng Ngãi: 70 tàu; Đà Nẵng: 2 tàu; Bình Định: 58 tàu; Phú Yên: 32 tàu; Bình Thuận: 2 tàu; Bà Rịa Vũng Tàu: 4 tàu; Bến Tre: 1 tàu).Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Thủy sản đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai công tác kiểm đếm tàu thuyền, thông báo cho chủ các phương tiện hoạt động trên biển biết về diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng, tránh.Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Thuận và khu vực miền núi phía Bắc tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 43, số 44 của Văn Phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai-Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và không khí lạnh tăng cường, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng, tránh.Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh: Thái Bình, Nghệ An và Đà Nẵng đã có công điện chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với bão . Riêng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã có báo cáo ban đầu về tình hình tàu, thuyền trên biển./.