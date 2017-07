Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tối 18/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ​ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã Ban hành Công điện số 29 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng và các tỉnh Bắc Bộ, các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải.Nội dung Công điện nêu rõ theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trưa 23/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 4 (bão SONCA).Hồi 16 giờ ngày 23/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 140 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, đến 16 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông trên vùng bờ biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc); sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.Đây là cơn bão hình thành ngay trên biển Đông, di chuyển chậm và còn diễn biến phức tạp.Để chủ động ứng phó với bão số 4, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ​ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:Thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.Khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định từ Vĩ Tuyến 16,5 đến 20,5 độ Vĩ Bắc và phía Tây Kinh Tuyến 113 độ Kinh Đông (khu vực nguy hiểm sẽ được điều chỉnh theo diễn biến của bão).Theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các việc ra khơi của tàu, thuyền đang hoạt động trên biển để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại bến, nhất là các khu vực neo đậu quanh các đảo, tránh những thiệt hại không đáng có đã từng xảy ra thời gian qua, đặc biệt là trong cơn bão số 2 tại các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An.Sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn về người, tài sản tại khu vực du lịch ven biển, trên các đảo, trên các lồng bè nuôi trồng thuỷ, hải sản và tại những khu vực thường xuyên bị ngập lũ.Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; cảnh báo, thông báo kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh; chủ động tiêu thoát nước đệm để đảm bảo an toàn chống úng cho các diện tích lúa và hoa màu.Kiểm tra phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực thấp trũng thường xuyên bị ngập úng để sẵn sàng triển khai thực hiện. Bố trí sẵn lực lượng, phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống đảm bảo giao thông thông suốt.Tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 26 ngày 21/7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn để ứng phó, giảm thiểu thiệt hại khi các hồ chưa tiếp tục phải xả lũ.Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương chỉ đạo các Cảng vụ, công ty vận tải sông, biển kiểm tra, hướng dẫn tại các khu vực neo đậu tàu thuyền để đảm bảo an toàn, tránh chìm tàu, đứt dây neo ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng và đập giữa các tàu như đã từng xảy ra.Bộ Công Thương chỉ đạo việc kiểm tra an toàn các hồ chứa thủy điện; vận hành cửa van, xả nước đón lũ đảm bảo an toàn các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa đã đầy nước; phương án đảm bảo an toàn khu vực hầm lò khai thác khoáng sản, các bãi thải ngành than để sẵn sàng ứng phó.Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Thông tin Duyên hải và các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của bão, mưa lũ; tăng cường thời lượng phát sóng, truyền tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, chủ động phòng tránh.Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình nhất là các công trình đang trong quá trình xây dựng.Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn./.