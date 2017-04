Ảnh minh họa. (Nguồn: pcworld)

THX dẫn kết quả cuộc điều tra về an ninh mạng công bố ngày 19/4, Chính phủ Australia cho biết các tổ chức cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này đang hứng chịu hàng trăm cuộc tấn công của tội phạm mạng mỗi ngày.Trong tuyên bố chung của Tổng Chưởng lý Australia George Brandis và Bộ trưởng hỗ trợ Thủ tướng về an ninh mạng Dan Tehan, chính phủ nước này đã công bố kết quả của cuộc điều tra an ninh mạng toàn diện, cho thấy phần lớn các tổ chức quan trọng của Australia đã đẩy lùi những vụ tấn công mạng trong 12 tháng qua.Tuyên bố có đoạn: "Tuần này kỷ niệm một năm ngày bắt đầu thực hiện Chiến lược An ninh mạng (của chính phủ). Chiến lược này đã nâng cao nhận thức về các mối đe dọa về an ninh mạng và chính phủ tiếp tục phối hợp với ngành này để giảm bớt các rủi ro trực tuyến mà người dùng Australia phải đối mặt."Kết quả điều tra cho thấy 90% các tổ chức của Australia tham gia điều tra đang phải hứng chịu một số dạng âm mưu hoặc tấn công mạng thành công, và một số tổ chức đang là mục tiêu của hàng trăm vụ tấn công mạng mỗi ngày./.